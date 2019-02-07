⛔ NewsOne оштрафован за разжигание вражды и hate speech 

У телеканала есть 30 дней на оплату штрафа. Регулятор обязал вещателя также исправить нарушения законодательства в течение двух недель. Представители канала заседание проигнорировали. Письмо-приглашение не было доставлено вещателю, хотя рассмотрение этого вопроса перенесли с 24 января на 7 февраля по просьбе канала.

Национальный совет признал, что NewsOne 31 июля и 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года транслировал призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В ходе мониторинга 31 августа, 1, 2, 5, 6 и 13 сентября Нацсовет зафиксировал эти нарушения в высказываниях экс-регионала Елены Лукаш, которую интервьюировал Вячеслав Пиховшек (в мониторинг попали также ее высказывания в «Субъективных итогах» и высказывания ведущего), Руслана Коцабы (ведет программу «Я так думаю»), Евгения Червоненко («Большой вечер», Live и «Субъективные итоги»), Андрея Лесика (Live), Михаила Добкина («Украинский формат»), Дмитрия Спивака («Большой вечер») о российской агрессии и войне на Донбассе, создании единой поместной церкви и в комментариях политиков.

Решение по телеканалу было принято со второй попытки. Впервые вопрос рассматривался на заседании 18 октября, после чего был перенесен для доработки. Тогда представители канала присутствовали вместе с Еленой Лукаш и Евгением Червоненко, которые указали на то, что проект решений юридически неграмотный, пообещав судиться для защиты чести, достоинства и деловой репутации. За этом время проект решений не изменился, Нацсовет всего лишь приобщил экспертные выводы от Независимого медийного совета.

Мониторинг Нацсовета показал, что в эфире отрицают присутствие российских войск на территории Украины, оправдывают действия РФ против территориальной целостности Украины, формируют представление об Украине как о субъекте агрессии против части собственной территории

Мониторинг Нацсовета показал, что в эфире отрицают присутствие российских войск на территории Украины, оправдывают действия РФ против территориальной целостности Украины, формируют представление об Украине как о субъекте агрессии против части собственной территории, говорят о «фашизме и национал-социализме» руководства Украины и части населения и т. п. Систематически употреблялась следующая лексика: «уничтожение народа Украины», «индульгенция на убийство», «главный агрессор – на Печерских холмах» и именно «туда нужно вводить миротворческие войска» (автор этого высказывания – Елена Лукаш) и прочее. По мнению Нацсовета, авторы таких высказываний «программируют агрессивное поведение».

Также регулятор получил письмо от СБУ, в котором говорится о распространении в эфире NewsOne 31 августа, 1, 5 и 6 сентября «высказываний, которые являются российской пропагандой и содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирование агрессивного поведения зрителей». К ним СБУ отнесла «клише российской пропаганды»: «партия войны», «партия мира», «братоубийственная война», «механизм раскола православия», «Россия защищает свои интересы», «мир не признает Россию агрессором» и т. п.

Нацсовет заручился поддержкой Независимого медийного совета (формальная организация, которую возглавляет глава «Детектор медиа» Наталья Лигачева). Организация 10 декабря 2018 года обнародовал вывод, в котором независимые эксперты констатировали нарушения требований ряда законов со стороны NewsOne. Вместе с тем, регулятор получил письма от Евгения Червоненко и Андрея Лесика, которые сообщили, что подали в суд на членов Независимого медийного совета иски о «защите чести и достоинства и опровержения информации», распространенной в заключении, и попросили регулятора отложить рассмотрение вопроса о результатах проверки до рассмотрения дела в суде, поскольку вывод организации лег в обоснование решения Нацсовета.

Канал предоставил Нацсовету письменные выводы государственного ведомства – Института государства и права имени Корецкого НАН Украины и Центра судебных экспертиз «Альтернатива». Эксперты организаций, в отличии от НМС, сертифицированы, они не увидели в высказываниях гостей и ведущих NewsOne нарушений законодательства, указав на возможность оценочных суждений.

Что интересно, нарушения произошли при прежних собственниках канала. Напомним, 27 августа тогдашний собственник NewsOne – отец нардепа Евгения Мураева Владимир – передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. 4 октября Верховная Рада обратилась к СНБО с просьбой применить санкции к телеканалам «112 Украина» и NewsOne, в частности, к им собственникам. 5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом. Евгений Мураев сообщил, что новым владельцем NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Фото: NewsOne

Фото: NewsOne