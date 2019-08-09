Нацсовет отдал два последних места в цифровом телеэфире Одессы

9 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги цифрового конкурса на два свободных места в цифровом телеэфире Одессы. Победителями стали телеканалы «Град» и «7 канал», у которых есть аналоговые лицензии на вещание в городе. Регулятор планирует провести последний конкурс на место одесского сателлита «Прямого» — канала «Одесса 1», который отказался от своих частот.

Претендентов на каждое место было по двое: на первое место, помимо «Града» (ООО «ТРК «Град»), претендовал новосозданный телеканал «Мост ТВ» (ООО «Мост-ТВ»), а на второе – кроме «7 канала» (ООО «ТРК «АРТ») – кабельный телеканал «Бессарабия ТВ» (ООО «ТРК «Медиа-юг»).

Аналоговый канал «Град» подавался на частоту в Одессе на цифровом конкурсе в ноябре 2018-го, у вещателя есть цифровая лицензия на шесть частот в области в сети компании «Зеонбуд», которые он получил ранее по результатам конкурса в сентябре 2018-го. «Институт массовой информации» относит канал к сфере влияния Геннадия Труханова. Каналом владеют Анатолий Балинов (49%, он же директор) и Татьяна Шпалтакова (51%). Балинов возглавлял депутатскую группу «Доверяй делам» Труханова. Татьяна Шпалтакова имеет общий бизнес с нардепом от БПП Геннадием Чекитой. Ранее телеканалом владел экс-нардеп и местный одесский бизнесмен Алексей Козаченко. По данным «Телекритики», он сохранил влияние на канал через Шпалтакову. На юрлицо телеканала, помимо эфирного канала, записаны лицензии также на кабельный канал и две местные радиостанции.

Новосозданный телеканал «Мост ТВ» официально принадлежит Дине Мартиновой с одесской регистрацией (она же выступает директором). В статутном фонде зарегистрированного 6 июня предприятия указано 10 тысяч гривен. Представительница телеканала уверяла, что вещатель будет молодежным, с уклом на информационную составляющую. Собственница телеканала – родом из Луганска и «всегда мечтала создать телеканал». По информации «Телекритики», вещатель связан с двумя цифровыми телеканалами – «Южная волна» и OLViA, перекупленными прошлой осенью Михаилом Ивановым, который ранее уверял членов Нацсовета, что занимается консалтинговыми услугами в морской отрасли. На все три канала, по данным «Телекритики», имеет влияние Виктор Баранский – депутат Одесского областного совета от «Оппозиционного блока», экс-кандидат в нардепы по 133-м округу в Одессе от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (проиграл Артему Дмитруку из «Слуги народа»). В СМИ уведомлялось, что Генпрокуратура расследовала уголовное производство по факту хищения бюджетных средств при реконструкции причала в Одесском порту (по версии следствия, активными соучастниками преступления являются компании Баранского).

Приметно, что OLViA с начала года ретранслирует NewsOne 20 часов в сутки; «Южная волна» – 19 часов в сутки ретранслирует киевский «4 канал» из сферы влияния спонсора ВО «Свобода» Игоря Кривецкого; «3-й цифровой» у сети МХ-5 «Зеонбуда» частично ретранслирует «112 Украина». «3-му цифровому» на заседании Нацсоветом было оглашено внеплановую проверку, проверку каналу OLViA было оглашено весной, но по сегодняшний день ее итоги так и не были подведены. Как известно, «112 Украина» и NewsOne принадлежат члену политсовета ОПЗЖ и давнему политическому и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку (номер 10 в списке ОПЗЖ).

Компания «ТРК “Арт”» вещает в аналоге как «7-й канал», разделяя частоту с ООО «Риак-информ». Обе компании принадлежат местному застройщику Аднану Кивану. Компания «Риак-информ» получила цифровые частоты в Одесской области на конкурсе в ноябре 2018-го для круглосуточного вещания с логотипом «7-й канал». В «АРТ» официально логотип оформлен как «7». Таким образом, удалось развести вещатель на два отдельных телеканала. Представитель канала уверял, что «Риак» будет освещать события во всем регионе, тогда как «АРТ» – исключительно городские происшествия.

Телеканал «Бессарабия ТВ» имеет кабельную лицензию на вещание в городах на юге Одесской области (в частности – Белгород-Днестровском, Татарбунарах, Сарате и Измаиле). Структурой собственности он связан с группой «1+1 медиа». Телеканал зарегистрирован в Киеве – по ул. Крещатик, 4, где находится информагенство «УНИАН». В структуре собственности фигурирует ООО «Молодість дистриб’юшн» (которое также владеет иноформагентством «УНИАН»), оно принадлежит компании «Посидония трейдинг» (99%) из Белиза и Катерине Костенко (1%), а его директором числится юрисконсульт «1+1» Ирина Стройко. Вещатель делает акцент на новостных событиях в регионе, а также развлекательных программах с «бессарабским колоритом». Всего в эфире у компании 3 часа собственного производства, в остальное время вещатель транслирует программы «2+2» и «УНИАН ТВ».

Как сообщалось ранее, 11 апреля Нацсовет огласил конкурс на два дополнительных места в местной цифре Одессы, оператором телекоммуникаций которой является государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Согласно условиям, в конкурсе могли принимать участие телерадиоорганизации, которые намерены осуществлять местное или региональное вещание; рекомендовалось также размещение социально важных и информационных передач. Местный мультиплекс был расширен после того, как в Нацсовет обратились две компании, которые имели аналоговые лицензии на вещание, но не имели цифровых. После чего в Концерне РРТ провели техническое переоборудование и увеличили количество каналов вещания.

Также Нацсовет анонсировал конкурс на место телеканала «Одесса 1». Лицензию на многоканальное вещание в 22 населенных пунктах Одесской области, которую телекомпания получила по результатам конкурса в конце 2017 года, в июле этого года было аннулировано по просьбе компании. Без цифровой лицензии, помимо «Града», в Одессе остаются аналоговые каналы Plus (бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, из сферы влияния Геннадия Труханова) и «Глас» (по данным одесских СМИ, также подконтрольный Труханову). Два последних не изъявляли желания попасть в местную цифру.

Напомним, 10 мест в одесской цифровой сети КРРТ ранее Нацсовет распределил следующим образом: три телеканала – окружению людей экс-президента Петра Порошенко («Думская.TV» нардепа от БПП Алексея Гончаренко, «Одеса 1» лидера киевского отделения партии «Наш край» Владимира Макеенко и «Здоровье» нардепа от БПП Дмитрия Голубова); два телеканала, перекупленные прошлой осенью Михаилом Ивановым («Южная волна» и OLViA); три канала, принадлежащие застройщику Владимиру Галантернику, которого называют покровителем мэра Одессы Геннадия Труханова («Первый городской», GTV и А1); еще два места – у «7 канала» Аднана Кивана, а также у канала «ПлюсПлюс» из группы «1+1 медиа».

В местной цифре «Зеонбуда» четыре места были распределены следующим образом: общественный канал «UA:Одеса»; «Академия» Дмитрия Голубова, «Репортер» экс-председателя правления банков ПУМБ и «Ренессанс Кредит» Сергея Черненко; «Третий цифровой» (поровну владеет семья Продаевичей из структуры экс-регионала Сергея Кивалова).

Фото: Александра Йорк