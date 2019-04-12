📺 Нацсовет проведет в Одессе цифровой конкурс на два последних места

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во время заседания 11 апреля принял решение об утверждении конкурсных условий и объявлении конкурса на вещание на двух свободных программах канала многоканальной телесети стандарта DVB-T2 (MPEG-4) в Одессе. На конкурс выставлено 11-ю и 12-ю программы 27-го цифрового канала, оператором телекоммуникаций которого является государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Согласно конкурсным условиям, в конкурсе могут принимать участие телерадиоорганизации, которые намерены осуществлять местное или региональное вещание. Также рекомендуется размещение социально важных и информационных передач.

В ходе рассмотрения этого вопроса ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко рассказал, что в одесском местном мультиплексе Концерна РРТ вещает уже 10 телеканалов. В то же время в Одессе осталось две компании, которые имеют аналоговые лицензии на вещание, но не имеют цифровых. Они обратились в Нацсовет с просьбой решить эту ситуацию. По словам Александра Ильяшенко, регулятор обратился к Концерна РРТ, на балансе которого находится цифровой передатчик в городе Одессе, чтобы провести техническое переоборудование и увеличить количество каналов вещания. Концерн РРТ выразил готовность осуществить переоборудование, чтобы объявить конкурс на еще два свободных места в местном мультиплексе. Председатель Национального совета Юрий Артеменко добавил, что если эти два вещателя подадутся на конкурс и станут победителями, будет выполнено обязательство в том, что у всех местных вещателей Одесской области, имеющих аналоговые лицензии, будет возможность вещать в цифре.

По информации «Телекритики», заявки в Нацсовет подали телекомпании «Град» и «АРТ». Без цифровой лицензии, помимо «Града», в Одессе остаются аналоговые каналы Plus (бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, из сферы влияния Геннадия Труханова) и «Глас» (по данным одесских СМИ также подконтрольный Труханову). Два последних не изъявляли желания попасть в местную цифру.

Аналоговый канал «Град» подавался на частоту в Одессе на ноябрьском конкурсе, у вещателя есть цифровая лицензия на шесть частот в области в сети компании «Зеонбуд», которые он получил ранее на конкурсе в сентябре 2018-го. «Институт массовой информации» относит канал к сфере влияния Геннадия Труханова. Каналом владеют Анатолий Балинов (49%, он же директор) и Татьяна Шпалтакова (51%). Балинов возглавлял депутатскую группу «Доверяй делам» Труханова. Татьяна Шпалтакова имеет общий бизнес с нардепом от БПП Геннадием Чекитой. Ранее телеканалом владел экс-нардеп и местный одесский бизнесмен Алексей Козаченко. По данным «Телекритики», он сохранил влияние на канал через Шпалтакову. Юрий Артеменко на конкурсе в ноябре призывал компанию отказаться от выигранных в сентябре частот на цифровое вещание в сети «Зеонбуд», а замглавы Ульяна Фещук советовала представителю телеканала вещать в кабеле, поскольку это экономно.

Компания «ТРК “Арт”» вещает в аналоге как «7-й канал», деля частоту с ООО «Риак-информ». Обе компании принадлежат местному застройщику Аднану Кивану. Компания «Риак-информ» получила цифровые частоты в Одесской области на конкурсе в ноябре 2018-го для круглосуточного вещания с логотипом «7-й канал».

Это третий конкурс Нацсовета, направленный на то, чтобы обеспечить цифровыми лицензиями вещателей Одесской области. По итогам предыдущих конкурсов, итоги которых были подведены 27 декабря 2017 и 22 ноября 2018 года, право вещать в цифре в этой области получили 11 региональных и местных телерадиокомпаний. 10 мест в одесской цифровой сети КРРТ Нацсовет распределил следующим образом: три телеканала, принадлежащие людям из окружения президента («Думская.TV» нардепа от БПП Алексея Гончаренко, «Одеса 1» лидера киевского отделения партии «Наш край» Владимира Макеенко и «Здоровье» нардепа от БПП Дмитрия Голубова); два телеканала, перекупленные прошлой осенью Михаилом Ивановым, который занимается консалтинговыми услугами в морской отрасли («Южная волна» и OLViA); три канала, принадлежащие застройщику Владимиру Галантернику, которого называют покровителем мэра Одессы Геннадия Труханова («Первый городской», GTV и А1); еще два места у «7 канала» Аднана Кивана, а также канала «ПлюсПлюс» из группы «1+1 медиа».

В местной цифре «Зеонбуда» 4 места были распределены следующим образом: общественный канал «UA:Одеса»; «Академия» Дмитрия Голубова, «Репортер» экс-председателя правления банков ПУМБ и «Ренессанс Кредит» Сергея Черненко; «Третий цифровой» (поровну владеет семья Продаевичей и структуры экс-регионала Сергея Кивалова).

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