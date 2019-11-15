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Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37 частотах в 16 областях

от Telekritika
От Telekritika 307
Главная Новости Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37 частотах в 16 областях

Победителями стали 24 радиостанции из регионов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 ноября подвел итоги конкурса на местное вещание, который проводился в рамках проекта «Вещание громад», и определил победителей на 37 частотах в 16 областях Украины. Ими стали 24 местные радиокомпании.

Основными требованиями к программной концепции предусмотрено, что в общем объеме вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи местной тематики, весь контент должен транслироваться только на украинском. Также разрешается ретрансляция программ «Суспільного» и программ Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины («Армия FM — военное радио»). Мощность, с которой будут вещать радиостанции на FM-частотах, — от 0,01 до 1 кВт.

Из 37 населенных пунктов было всего 5 областных центра: Тернополь, Луцк, Запорожье, Чернигов и Херсон. Частота в Тернополе отошла к «Радио Такт», основатель которого радиостанция «Ух-радио», которое уже много лет вещает в городе и области. Частота в Луцке (вместе со Шацком и пгт Цумань) отошла радиостанции «Аверс», связанной с одноименным местным телеканалом (связаны с «1+1 медиа»). В Запорожье частота отошла радиостанции «Формат» (вещала до этого в райцентрах области). Частота в Чернигове (и 5 населенных пунктах области) отошла новосозданной радиостанции Onefm (ООО «Студія «1.ФМ»), член редакционного совета которой Олег Головатенко — шеф-редактор и соучредитель другой местной радиостанции «СВОБОДА.ФМ». Конкурс на частоту в Херсоне был перенесен на следующее заседание, которое состоится 5 декабря.

В целом, по результатам конкурса, в 37 населенных пунктах Украины будут вещать радиокомпании указанные ниже (нажать для увеличения).

Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37 частотах в 16 областях Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37 частотах в 16 областях

Всего на конкурс было предложено 67 ФМ-частот в 22 областях Украины; а также 3 УКВ-частоты в Одесской области (68,45 МГц в пгт Любашевке, 72,74 МГц в пгт Николаевка и 72,44 МГц в пгт Саврань), на которые на нашлось желающих. Не поступило заявок также на 29 ФМ-частот, поэтому конкурс на них был прекращен. Это такие частоты:

Нацсовет определил победителей радиоконкурса местного вещания на 37 частотах в 16 областяхНапомним, 14 ноября Нацсовет сделал радиостанции «ТАВР Медиа» абсолютными победителями радиоконкурса развлекательно-музыкального вещания на 5 FM-частот; и не смог огласить форматный конкурс на две новые свободные частоты в Киеве в FM-диапазоне.

Фото: pixabay

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