Нацсовет не огласил форматные радиоконкурсы на две FM-частоты в Киеве

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский 14 ноября инициировал оглашение двух форматных радиоконкурсов на вещание в Киеве. Чиновник предлагал огласить конкурс крымскотатарской радиостанции на одну частоту и три разных формата на выбор по второй частоте. Данное решение члены ведомства не поддержали, аргументировал тем, что вопрос требует дополнительного обсуждения. Вопрос был перенес на неограниченное время.

Чиновник аргументировал оглашение конкурса для крымскотатарской радиостанции тем, что в Киеве образовалась многочисленная громада крымских татар после оккупации Россией Крыма. Относительно второй частоты Костинский предложил проголосовать на выбор за один из трех форматов: первый – музыкальный формат фольк/этно, второй – «правовая культура и общественная безопасность», третий – спортивное радио. Сергей Костинский назвал последнюю концепцию «очень уместным форматом для развития радиовещания».

Член Нацсовета Олег Черныш настоял на том, чтобы перед оглашением форматных конкурсов сначала анализировался радиорынок Киева на предмет того, какие форматы присутствуют и какие еще нужны. «Этот анализ нужно представить членам Нацсовета, после получить третью частоту от УГЦР, чтобы потом комплексно подойти и определить, какие форматы нужны. Предлагаю перенести этот вопрос до того момента, когда будет просчитана третья частота», — сообщил он.

Относительно первого конкурса Олег Черныш сообщил, что с такой концепцией победитель будет известен заранее, что поставит в неравные условия других участников рынка. Как известно, в Украине работает крымскотатарская радиостанция «Радио Мейдан» Ленура Ислямова.

Напомним, 14 ноября Нацсовет сделал радиостанции «ТАВР Медиа» абсолютными победителями конкурса на 5 FM-частот.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!