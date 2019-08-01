Нацсовет проверит «112-й» по его просроченным цифровым лицензиям

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 1 августа объявил внеплановую проверку телеканалу «112 Украина» на предмет нарушения программной концепции по его пяти региональным цифровым лицензиям, записанным на «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Проверка была объявлена на основании мониторинга 19 июля. Это третья проверка телеканала: первые две были объявлены по спутниковой лицензии вещателя 11 октября 2018 года и 21 февраля 2019 года. Их результаты до сегодня не подведены.

В программных концепциях по лицензиям пяти региональных цифровых вещателей указаны 11 часов 51 минут кинопоказа, 3 часа 30 минут развлекательных и музыкальных программ, 2 часа 30 минут информационно-аналитических программ, 30 минут детских программ, а также по 15 минут культурно-художественных и научно-просветительских передач. Тогда как мониторинг показал, что вещатель транслирует только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 часа 50 минут 17 сек. Формат вещания изменен с развлекательно-информационного с кинопоказом на информационный.

Также самовольно видоизменены логотипы – в разрешительных документах на вещание определены следующие логотипы для этих региональных компаний: ООО «Новый формат ТВ» – эмблема «112 Украина», ООО «Ариадна ТВ» – эмблема «112 Украина», ООО «Партнер ТВ» – эмблема «112 Украина», ООО «ТВ Выбор» – эмблема «112 Украина», ООО «Лидер ТВ» – эмблема «112 Украина». Вместо этого вещатель использует только часть логотипа «112 Украина».

Отметим, телеканал «112 Украина» ведет спутниковое вещание по лицензии, записанной на ООО «ТРК “112 ТВ”», а также эфирное цифровое вещание, записанное на пять компаний с региональными цифровыми лицензиями – «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября прошлого года. Лицензии вещателя по закону остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Регулятор не может это сделать из-за решения суда.

18 октября регулятор принял решение перенести на неограниченный срок вопрос продления этих лицензий. Ведомство сослалось на полученное судебное постановление по иску телеканала к регулятору: Окружной административный суд Киева 17 октября запретил регулятору выносить решение о непродлении лицензий канала. Суд принял во внимание аргументы телеканала о том, что, затягивая принятие решения о продлении лицензии, Нацсовет бездействовал. По закону, регулятор обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия. В результате регулятор не смог доказать свою правоту: 19 декабря Шестой апелляционный административный суд принял постановление, согласно которому апелляционная жалоба Нацсовета не была удовлетворена, а постановление Окружного административного суда Киева от 17 октября 2018-го осталось без изменений. В постановлении есть предписание, что оно «вступает в законную силу со дня его принятия и дальнейшему обжалованию не подлежит».

Впервые Нацсовет проверял телеканал на предмет нарушений цифровых лицензий пять лет назад. За это время по цифровым лицензиям каналу вынесли пять непогашенных предупреждений и штраф за самовольную смену концепции (с развлекательного телеканала на информационный). Почему регулятор решил вновь проверить вещатель, объяснил член Нацсовета Сергей Костинский: «На сегодняшний день у нас нет возможности рассмотреть вопрос о продлении или непродлении срока действия на эфирное цифровое телевизионное вещание этих телекомпаний, поскольку они оспаривают решения первой инстанции. Есть решение, которое запрещает нам рассматривать этот вопрос. Ждем решение второй инстанции, но с целью выяснить, соблюдают ли телеканалы требования законодательства и условия лицензий и программной концепции, мы провели мониторинг, зафиксировав, что эти компании условия законодательства и лицензии не соблюдают, поэтому считаю это основаниями для проведения внеплановых проверок. Прошу поддержать, поскольку компании, как по мне, систематически не соблюдают условия законодательства и условия лицензий, поэтому считаю, что мы должны еще раз проверить и дальше действовать соответственно условиям закона».

Отметим, ранее «Телекритика» писала о том, что Нацсовет искусственно затягивает подведение итогов двух внеплановых проверок телеканала «112 Украина», назначенных по его спутниковой лицензии, на предмет разжигания вражды в его эфирах. Первая проверка была назначена более 10 месяцев назад (11 октября 2018-го), вторая – более 5 месяцев назад (21 февраля 2019-го). Причины затягивания неизвестны. Сергей Костинский и Ульяна Фещук проигнорировали просьбу «Телекритики» прокомментировать эту тему.

По подсчетам «Телекритики», Нацсовет собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» шесть раз в июне – октябре 2018-го. В феврале нардеп Сергей Лещенко в своем видеоблоге уверял, что СБУ просила Нацсовет «рассмотреть вопрос об отказе в продлении цифровых лицензий» (со ссылкой на полученный ответ на депутатский запрос в СБУ). Тогда как назначенный Порошенко экс-глава Нацсовета Юрий Артеменко в августе – сентябре 2018-го на заседаниях регулятора акцентировал, что СБУ просила не спешить с таким решением. По мнению нардепа, Артеменко намеренно неверно трактовал письмо СБУ из-за кулуарных договоренностей между Порошенко и Медведчуком. Телеканал «112 Украина», а также NewsOne, согласно мониторингам тогдашних телеэфиров, регулярно освещали официальные мероприятия с участием Петра Порошенко.

Напомним, «112 Украина» вместе с телеканалами ZIK и NewsOne входят в медиахолдинг «Новости» члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Генеральным продюсером «Новостей» является россиянин Алексей Семенов, экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne и «112 Украина».

Фото: 112.ua