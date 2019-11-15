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Нацсовет не будет проверять «5 канал» из-за высказываний Остапа Дроздова

от Telekritika
От Telekritika 777
Главная Новости Нацсовет не будет проверять «5 канал» из-за высказываний Остапа Дроздова

Высказывания журналиста в программе Янины Соколовой имели признаки разжигания вражды, языка ненависти и призыва к сепаратизму.  

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 ноября не проголосовал за назначение внеплановой проверки «5-му каналу» (ПИИ в форме «ТРК «НБМ») Петра Порошенко на предмет признаков языка вражды в высказываниях журналиста Остапа Дроздова в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой от 26 октября. Членам Нацсовета не хватило одного голоса: за данное решение проголосовало четверо (Ольга Герасимьюк, Валентин Коваль, Олег Черныш и Юрий Зиневич).

Проверку инициировала Ольга Герасимьюк на основании мониторинга Нацсовета и нескольких обращений с просьбой проверить вещатель на предмет оценочных суждений Остапа Дроздова; высказывания «могут нарушать нормы закона относительно разжигания вражды, языка вражды». Обсуждения вопроса не происходило.

В эфире программы «Рандеву» Остап Дроздов высказался относительно возможного особого статуса оккупированной части Донбасса, спрогнозировав возможный сепаратизм на Западной Украине: «Как только самому худшему региону будут предоставляться самые шикарные самоуправленческие права в Украине, нужно будет в голову стреляться. Тогда я, как галичанин скажу: «Чем я хуже? Почему не могу иметь своего губернатора, а не назначенного с Киева. Что я не могу иметь своего шерифа? С местным органами назначать судей, а не Верховная Рада будет мне пожизненно назначать чуваков, которые будут пожизненно красть. Если они заведут этот прецедент в эту страну, так пусть потом не удивляются, что в этой стране будет парад маленьких локальных…, не говорю сепаратистских, но маленьких автономий», — сообщил он.

Также от журналиста прозвучала следующая фраза, относительно тех, кто голосовал за Владимира Зеленского: «Меня тешат вот эти вот зеленые головастики, которые ходят и вдохновляются своим президентом». Ведущая программы при этом не пыталась парировать гостью.

Напомним, Нацсовет 14 ноября назначил NewsOne проверку из-за высказываний Руслана Коцабы на предмет разжигания вражды.

Фото: Александра Йорк

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