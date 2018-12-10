Нацсовет адаптировал украинский телеканал с европейской регистрацией

Ранее Нацсовет принципиально отказывался адаптировать отечественные каналы, получившие европейскую лицензию (регистрацию), чтобы избежать регуляции украинского ведомства. Чиновники намерены прописать этот запрет в проекте Порядка адаптации иностранных телеканалов, общественное обсуждение которого продлили до конца декабря.

«ETHO KAHAЛ HD» зарегистрирован в Государственном реестре провайдеров аудиовизуальной медиауслуги Министерства промышленности, энергетики и туризма Испании. Программа распространяется на территорию Испании и Европы. Разрешение получено на кабельное и интернет-вещание. Телеканал определил свой формат как музыкальный, язык программ – украинский, объем вещания – 24 часа в сутки. Передач со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмов, демонстрация которых запрещена на территории Украины, а также рекламы в эфире вещателя нет.

Правообладателем телеканала значится компания Content Generation Media из города Марбелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). Письмо от правообладателя Нацсовет получила 26 сентября. Представитель компании в Украине – компания «Наше медиа» из села Мамаевцы Черновицкой области.

«ETHO KAHAЛ HD» – это второй канал условной черновицкой группы каналов «Наше медиа», который адаптировал Нацсовет. Напомним, 27 сентября регулятор адаптировал черновицкий телеканал Nashe Music channel, который также входит в группу, он и «ETHO KAHAЛ HD» предоставили регулятору испанскую регистрацию. Группа «Наше медиа» имеет также украинские спутниковые лицензии на телеканалы «#НАШЕ music» и «#НАШ», также у группы есть кабельные лицензии на локальное вещание в Черновцах.

Сегодня в Перечне иностранных телеканалов, которым разрешена ретрансляция в Украине 182 зарубежных телеканала. Кроме Nashe Music channel и «ETHO KAHAЛ HD» украинские корни имеют English club TV (днепровский вещатель), каналы группы «Поверхность» – «Спорт 1» и «Спорт 2» (латвийские лицензии), а также телеканал StarMedia – Star Family (латвийский).

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