Нацсовет адаптировал NickToons и «запретил» несуществующий 7 лет российский телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 16 января адаптировал новый анимационный телеканал NickToons из группы Viacom и позволил откорректировать информацию по лицензии другому телеканалу группы – Nickelodeon. Также регулятор исключил из адаптированного списка иностранных телеканалов российский вещатель «Tеле 9», поскольку телеканал остановил вещание в 2013-м. Соответствующие изменения были внесены в Перечень иностранных телеканалов, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Телеканал Nickelodeon изменил страну-правообладателя – вместо Нидерландов указал Чехию, язык программы изменилась с русского на английский и русский. Кроме того, объединены две строки, в которых указаны разные стандарты технического качества этой программы – одновременная трансляция в форматах HD и SD. Соответствующее заявление регулятор получил от компании из группы Viacom (ранее Viacom отдельно адаптировал телеканал в версиях HD и SD, поскольку эти версии отличались разным наполнением).

Новый анимационный телеканал NickToons указал страной регистрации Чехию. Это детский спутниковый телеканал, ориентированный на американскую и международную анимационную продукцию. Объем вещания – 24 часа в сутки, язык программ – русский.

Отметим, в ноябре член Нацсовета Сергей Костинский пытался запретить анимационные телеканалы Viacom, поскольку в его понимании они являются якобы российскими телеканалами. На анимационные телеканалы Viacom пожаловалась украинская компания Vianet Рудольфа Кирноса – правообладателя анимационных телеканалов NIKI Kids и NIKI Junior, у которых осенью 2017-го возник конфликт с Viacom из-за схожести названий. Компания Vianet предоставила Нацсовету данные относительно устаревшей информации по заграничным лицензиям адаптированных анимационных телеканалов Viacom. Тогда ведомство отложило рассмотрение вопроса на месяц. На заседании 16 января Сергей Костинский назвал коммуникацию с Viacom «очень качественной». Также он отказал в желании высказаться относительно вопроса адаптации телеканалов представительнице Viacom.

Ранее сообщалось, что Viacom планирует адаптировать в Украине два новых вещателя: семейный киносериальный телеканал и детский анимационный, заявки на адаптацию были поданы летом 2019-го. Вопросом адаптации занималась местная юридическая компания по соглашению с телехолдингом. Причины затягивания вопроса внесения каналов в адаптированный список не сообщались. В нише семейного киносериального канала группы работает Paramount Channel, в портфолио детских каналов группы кроме Nickelodeon и Nick Jr есть телеканалы Nicktoons, Nick at Nite и TeenNick. Вопрос адаптации Paramount Channel не рассматривался Нацсоветом. Телеканалы Viacom в Украине входят в портфолио 1+1 media distribution.

Российский телеканал «Tеле 9» был адаптирован Нацсоветом 21 апреля 2010 года. При проведении мониторинга пакетов программных услуг провайдеров, регулятор не зафиксировал данный телеканал. По информации с официального сайта Роскомнадзора в перечне зарегистрированных СМИ указано, что этот телеканал прекратил свою деятельность 22 февраля 2013 по решению учредителей правообладателя – ООО «Сервинком плюс». Это стало основанием для изъятия Нацсоветом телеканала «Теле 9» из адаптированного списка. Почему регулятор заметил закрытие телеканала спустя 7 лет, не уведомлялось.

Фото: Nickelodeon

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