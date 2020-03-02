Набсовет «Суспільного» призвал власть помочь решить проблему с долгом компании

Наблюдательный совет «Суспільного мовника» сделал заявление, в котором призывает органы власти помочь с решением проблем вокруг долгов компании.

В связи с арестом счетов НОТУ, который был наложен 18 февраля 2020, и открытым исполнительным производством по взысканию с компании долга в размере более 10 млн евро в пользу акционерного общества «Евроньюс», Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призывает органы власти помочь в решении проблем вокруг унаследованных долгов бывшей государственной телекомпании.

Вещатель подчеркнул, что промедление с решением этого вопроса несет риск остановки работы всех телеканалов и радиостанций «Суспільного».

В частности, совет НОТУ призвала:

провести консультации на уровне Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства финансов, Министерства юстиции, народных депутатов, Наблюдательного совета и правления ОАО «НСТУ» и принять меры для скорейшего разблокирования счетов компании;

найти возможность компенсировать «Суспільному» потери в 300 млн грн, которые возникнут после уплаты долга;

ускорить внедрение более защищенной модели финансирования НОТУ, которая была предложена вещателем в 2018 году.

Напомним, 18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с «Суспільного» долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс». По этой причине МКМС заявило, что будет инициировать изменения в бюджете для увеличения финансирования вещателя.

Фото: Александра Йорк

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