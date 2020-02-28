Бородянский: принято решение о приближении финансирования «Суспільного», чтобы погасить долги

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что ситуация с возможным отключением телеканала «UA: Суспільне» из-за долгов – недопустима. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

««Суспільний мовник» не предусмотрел в бюджете средства для погашения задолженности, и МКМС, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы «Суспільне» имело возможность рассчитаться с долгами немедленно», — отметил Бородянский.

По его словам, сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет канала. Также МКМС будет инициировать изменения в бюджете относительно увеличения финансирования «Суспільного мовника» на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития вещателя.

Напомним, 28 февраля стало известно, что постановлением Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины был наложен арест на средства, которые находятся на счетах «Суспільного». На «Суспільному» сообщают, что в ближайшее время арест приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

Глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко уверен, что Министерство культуры, молодежи и спорта не поставит под угрозу деятельность вещателя.

Фото: Александра Йорк

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