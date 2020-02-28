Александр Ткаченко отреагировал на арест счетов «Суспільного»

Александр Ткаченко уверен, что Министерство культуры, молодежи и спорта не поставит под угрозу деятельность вещателя. Об этом он сказал в комментарии для «Телекритики».

«Достаточно странно, почему вопрос о долге возник именно сейчас. История давняя и касалась сотрудничества частной компании «Евроньюс» и НТКУ. «Суспільний мовник» не имеет к ней никакого отношения и не должен из-за этого мучиться. Уверен, что министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта – ред.) найдет способ как решить ситуацию и не ставить под угрозу деятельность телеканала. Со стороны комитета мы обсудим, как законодательно в будущем обезопасить вещатель от подобных ситуаций», – сказал Ткаченко.

Напомним, 28 февраля стало известно, что постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах «Суспільного». Председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что это приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

Фото: Александра Йорк

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