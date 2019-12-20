Наблюдательный совет «Суспільного» покидают Татьяна Лебедева и Владимир Брынзак

Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Татьяна Лебедева и Владимир Брынзак покидают свои должности. Соответствующие заявления, написанные по собственному желанию, 20 декабря удовлетворил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Они покинут свои должности 21 декабря.

Владимир Брынзак был делегирован в НОТУ общественными объединениями и ассоциациями, действующими в сфере физического воспитания и спорта, а Татьяна Лебедева была избрана в состав наблюдательного органа от журналистского сообщества. Таким образом, Нацсовет решил провести конференции общественных организаций по избранию новых членов наблюдательного совета и утвердил календарный план их проведения. Объявления о принятии заявлений от общественных объединений и организаций будет обнародовано на сайте регулятора 3 января 2020-го.

Отметим, что 4-летний срок полномочий Татьяны Лебедевой и Владимира Бринзака, как членов наблюдательного Общественного совета, должен завершиться в январе 2021 года. Татьяна Лебедева была первой главой наблюдательного совета НОТУ, возглавляя его два года – с 8 февраля 2017-го до 8 февраля 2019-го. Члены наблюдательного совета работают на общественных началах.

Таким образом, в наблюдательном совете НОТУ уже четыре вакантных места. В октябре 2017 года из наблюдательного совета вышел по собственному желанию Виталий Портников – представитель партии «Народный фронт». В апреле 2019-го Тарас Аврахов был исключен из состава наблюдательного органа НОТУ, поскольку является главой «Укртелефильма»; он был делегирован депутатской группой «Воля народа». На сегодня им не нашли замену.

В декабре 2017 года наблюдательный совет покинул медиаюрист Тарас Шевченко, его заменил Александр Павличенко, представитель Харьковской правозащитной группы, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Шевченко был избран в наблюдательный совет НОТУ от правозащитных организаций на специальной конференции, Павличенко занял второе место на этой конференции.

Напомним, всего в наблюдательном совете НОТУ 17 членов, из которых 9 избираются общественными организациями из разных сфер, остальные 8 – делегируются депутатскими фракциями.

Фото: Александра Йорк

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