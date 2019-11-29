На западе в ноябре привлекли к ответственности рекордное количество пиратов

В ноябре 2019 года западные страны мира — Канада, Германия, Испания, Франция и США — успешно разоблачили рекордное количество пиратских сервисов. Об этом сообщает «Чистое небо» со ссылкой на Torrentfreak.

Так, в ноябре 2019 года впервые в истории Канады Федеральный суд приказал всем интернет-провайдерам заблокировать доступ к нелегальному IPTV-сервису Gold TV, дав на реализацию 15 дней. Такой приговор стал результатом действий коалиции канадских телекоммуникационных компаний: Bell Media, Groupe TVA и Rogers Media, которые в начале этого года обратились в суд с жалобой.

GoldTV.ca продавал подписки на 4 тыс. телевизионных каналов стандартного и высокого качества за $15 в месяц, называя себя «премиум-IPTV-провайдером Канады». История с блокировкой IPTV-сервиса вызвала большой резонанс в обществе. Так как это произошло впервые, нашлись люди, которые назвали это «нарушением сетевого нейтралитета» и «ограничением свободы слова». Однако, в стране продолжается дискуссия на эту тему, ведь данная ситуация может повлечь за собой угрозу для креативного сектора страны, миллионные убытки для производителей контента и потерю рабочих мест.



В свою очередь, в Германии полиция арестовала причастных к управлению одного из самых посещаемых пиратских сайтов во всем мире. Movie2K – огромный стриминговий сервер, который в 2013 году входил в топ-20 самых популярных сайтов Германии, опережал по количеству трафика Twitter и Amazon. В результате масштабной антипиратской спецоперации в 2013 году сайт был закрыт, но фигуранты этого дела только сейчас будут привлечены к ответственности. Трое мужчин, среди которых два администратора и один подозреваемый в проведении незаконных денежных операций, были арестованы и ожидают дальнейшего разрешения дела. Наказания могут быть довольно жесткие, ведь общий ущерб от ресурса оценивается в несколько миллионов евро.

В Испании национальная полиция провела рейды, в результате которых задержаны 12 человек, которые были соучастниками работы нелегального IPTV-сервиса. Расследование этого дела продолжалось 2 года. Но, как сообщает Torrentfreak, 15 ноября 2019-го 12 подозреваемых были арестованы, 7 веб-сайтов и 2 профиля в социальных сетях заблокированы, изъяли 86 декодеров, 15 жестких дисков и другую технику, а также 22000 евро наличными.

Во Франции Парижский суд обязал 5 французских интернет-провайдеров заблокировать доступ к 13 веб-сайтам, которые ссылаются на нелегальный контент. Несмотря на то, что такая блокировка не является новой для Франции, это первое постановление Европейского суда, которое направлено на сайты, которые выступают хостами нелегальных файлов. Распоряжение, которое также касается торрент-сайтов, было выдано после жалобы местной антипиратской группы SCPP.

В США признал свою вину руководитель несколькими пиратскими сайтами. Он признался в нарушениях прав интеллектуальной собственности и уклонении от уплаты налогов. 29-летнему Талону Уайт грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, он должен возместить MPAA и IRS более $4 млн. Нарушителя удалось вычислить в октябре 2013 года, когда агенты расследований внутренней безопасности HSI получили информацию от PayPal с двух пиратских сайтов — Noobroom.com и Noobroom7.com.

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