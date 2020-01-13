На «UA: Перший» стартует новый сезон политического ток-шоу «Зворотний відлік»

Новый сезон политического ток-шоу «Зворотний відлік» стартует в прямом эфире телеканала «UA: Перший» 16 января в 18:30, сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущие Мирослава Барчук и Павел Казарин будут говорить на важнейшие темы с политическими и общественными деятелями. Зрители также станут активными участниками программы.

«Думаю, мы достигли высокого уровня доверия политиков, теперь они приходят к нам охотнее. Но, конечно, их все еще пугают неудобные вопросы ведущих и экспертов. Однако мы доказали, что к нам стоит приходить» — прокомментировала продюсер «Суспільного» Екатерина Феленюк.

Отметим, что в политическом ток-шоу аудитория имеет возможность участвовать в дискуссии. За прошлый год на прямых эфирах побывало почти 2 000 зрителей. Каждый мог задать вопросы приглашенным политикам.

Напомним, что ранее канал «UA: Суспільне мовлення» анонсировал запуск нового сезона общественно-политического ток-шоу «Зворотний відлік».

Фото: «UA: Суспільне мовлення»

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