НовостиТВ

На «UA: Перший» стартует новый сезон политического ток-шоу «Зворотний відлік»

от Telekritika
От Telekritika 803
Главная Новости На «UA: Перший» стартует новый сезон политического ток-шоу «Зворотний відлік»

Премьера запланирована на 16 января.

Новый сезон политического ток-шоу «Зворотний відлік» стартует в прямом эфире телеканала «UA: Перший» 16 января в 18:30, сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущие Мирослава Барчук и Павел Казарин будут говорить на важнейшие темы с политическими и общественными деятелями. Зрители также станут активными участниками программы.

«Думаю, мы достигли высокого уровня доверия политиков, теперь они приходят к нам охотнее. Но, конечно, их все еще пугают неудобные вопросы ведущих и экспертов. Однако мы доказали, что к нам стоит приходить» — прокомментировала продюсер «Суспільного» Екатерина Феленюк.

Отметим, что в политическом ток-шоу аудитория имеет возможность участвовать в дискуссии. За прошлый год на прямых эфирах побывало почти 2 000 зрителей. Каждый мог задать вопросы приглашенным политикам.

Напомним, что ранее канал «UA: Суспільне мовлення» анонсировал запуск нового сезона общественно-политического ток-шоу «Зворотний відлік».

Фото: «UA: Суспільне мовлення»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Евгений Киселев будет вести программу на новом канале...

30.12.2019

Елена Трибушная возглавит вещание телеканала для временно оккупированных...

03.01.2020

Законопроект о дезинформации представят в начале января –...

24.12.2019

Российскому актеру Добронравову разрешен въезд в Украину –...

06.01.2020

Из государственного иновещателя уволилось руководство, назначенное Юрием Стецем

27.12.2019

Режиссер фильма «Достать ножи» работает над второй частью

08.01.2020

Viasat сообщает о мошенниках, продающих ТВ-тюнеры и услуги...

09.01.2020

«UA: Культура» подготовил новогодний кавер-концерт украинских хитов

26.12.2019

О Грете Тунберг снимут документальный фильм

17.12.2019

Universal Pictures улучшит графику в «Кошках» после провального...

23.12.2019