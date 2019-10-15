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На ТЕТ стартует скетчком «Короли палат»

от Telekritika
От Telekritika 379
Главная Новости На ТЕТ стартует скетчком «Короли палат»

Премьера комедии состоится 28 октября на телеканале ТЕТ.

28 октября в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера комедийного скетчкома «Короли палат». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет скетчкома расскажет про врачей и выздоравливающих. Тем не менее, он не затронет истории болезней, драм и других стандартных атрибутов медицинской тематики на телевидении.  Здесь покажут только выздоравливающих пациентов, позитивных врачей и их взаимодействие друг с другом.

В сериале сыграют Юрий Дяк, Владимир Ращук, Ольга Жуковцова-Кияшко, Дмитрий Савьяненко, Вячеслав Василюк и Татьяна Лавская.

Напомним, скоро на «Новом канале» покажут новый сезон ситкома «Будиночок щастя», премьера запланирована на конец октября.

Фото: ТЕТ

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