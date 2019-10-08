Стартует новый сезон ситкома «Будиночок на щастя»

22 октября состоится премьера второго сезона сериала «Будиночок на щастя». Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

Создатели ситкома решили расширить сюжетную линию, выведя второстепенных персонажей на первый план (к примеру, зрители смогут значительно ближе познакомиться с Назаром, роль которого исполнил Ярослав Федорчук), а также добавив новых героев. Так, к главной четверке присоединится героиня Дана в исполнении актрисы Анны Кошмал. К тому же, как сообщает пресс-служба канала, сценаристы решили добавить проблем главным героям: у Макса не заладится со страусиной фермой, Маша обзаведется собственным салоном красоты, а к Любе и Василию вернется сын Назар.

По словам актера Константина Войтенко, сыгравшего Макса, во втором сезоне будет сплошной драйв, гораздо больше экшена и невероятных и неожиданных ситуаций, из которых его персонажу придется выпутываться.

Фото: «Новый канал»

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