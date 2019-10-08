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Стартует новый сезон ситкома «Будиночок на щастя»

от Telekritika
От Telekritika 558
Главная Новости Стартует новый сезон ситкома «Будиночок на щастя»

Премьера запланирована на конец октября.

22 октября состоится премьера второго сезона сериала «Будиночок на щастя». Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

Создатели ситкома решили расширить сюжетную линию, выведя второстепенных персонажей на первый план (к примеру, зрители смогут значительно ближе познакомиться с Назаром, роль которого исполнил Ярослав Федорчук), а также добавив новых героев. Так, к главной четверке присоединится героиня Дана в исполнении актрисы Анны Кошмал. К тому же, как сообщает пресс-служба канала, сценаристы решили добавить проблем главным героям: у Макса не заладится со страусиной фермой, Маша обзаведется собственным салоном красоты, а к Любе и Василию вернется сын Назар.

По словам актера Константина Войтенко, сыгравшего Макса, во втором сезоне будет сплошной драйв, гораздо больше экшена и невероятных и неожиданных ситуаций, из которых его персонажу придется выпутываться.

Фото: «Новый канал»

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