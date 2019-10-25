На телеканале ТЕТ выйдет сериал «Новая жизнь Василины Павловны»

11 ноября в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится показ первой серии фильма «Новая жизнь Василины Павловны». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Главная героиня — Василина Павловна — работает учительницей в небольшом городке. Однажды она находит чемодан с деньгами. Казалось бы — вот оно счастье. Но Василина не потратит ни одной купюры…

По словам креативного продюсер телеканала ТЕТ Роман Лукина, этот сериал стал одним из самых дорогих проектов ТЕТ.

В ролях: Ольга Жуковцова-Кияшко, Михаил Кукуюк, Ирина Кудашова.

Напомним, что ранее креативный продюсер телеканала Роман Лукин рассказал «Телекритике», как родился сюжет сериала и как он поменял съемочную группу.

Фото: ТЕТ

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