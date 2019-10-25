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На телеканале ТЕТ выйдет сериал «Новая жизнь Василины Павловны»

от Telekritika
От Telekritika 544
Главная Новости На телеканале ТЕТ выйдет сериал «Новая жизнь Василины Павловны»

Премьера назначена на 11 ноября.

11 ноября в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится показ первой серии фильма «Новая жизнь Василины Павловны». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Главная героиня — Василина Павловна — работает учительницей в небольшом городке. Однажды она находит чемодан с деньгами. Казалось бы — вот оно счастье. Но Василина не потратит ни одной купюры…

По словам креативного продюсер телеканала ТЕТ Роман Лукина, этот сериал стал одним из самых дорогих проектов ТЕТ.

В ролях: Ольга Жуковцова-Кияшко, Михаил Кукуюк, Ирина Кудашова.

Напомним, что ранее креативный продюсер телеканала Роман Лукин рассказал «Телекритике», как родился сюжет сериала и как он поменял съемочную группу.

Фото: ТЕТ

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