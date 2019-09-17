Любовь и чемодан с деньгами в придачу в «Новой жизни Василины Павловны»

Как возникла идея сериала? Она оригинальная или создатели вдохновлялись чем-то?

Идея принадлежит, не побоюсь этого слова, одному из самых ценных активов 1+1 Production Диме Савьяненко. Он из небольшого белорусского городка Ошмяны на границе с Прибалтикой. Мы работали вместе на других проектах, и он поделился своими наработками. В процессе отбора и поиска идей для канала ТЕТ «Василину Павловну» мы запустили как раз с прицелом на то, что будем меняться и нам нужны такие горизонтальные романтичные истории, близкие аудитории, с которой мы сейчас хотим работать больше. Нам показалось, что в этой истории есть потенциал. Может быть, Дима, находясь в Ошмянах, мечтал найти чемодан с деньгами и изменить свою жизнь. И, возможно, это где-то у него отложилось и трансформировалось в историю, которая появилась на бумаге.

Известно, что это история про обычную школьную учительницу, которая круто меняет свою жизнь. Что подталкивает ее к переменам? Расскажите больше о сюжетной линии.

В небольшом пограничном пгт на Западной Украине живет семья – Василина, Валерий и двое детей. Валера – бывший университетский преподаватель, Василина когда-то была его студенткой. В силу притяжения друг к другу она в студенческие годы забеременела от Валерия, за что его уволили из университета. Он не нашел лучшего решения в этой ситуации, кроме как переехать в свой маленький домик в Осиновке, чтобы начать новую жизнь. И вот Валера и подающая надежды, очень талантливая студентка Василина уезжают в Осиновку. Это вымышленный поселок, его не существует. И вот они там живут. Валера начинает злоупотреблять спиртными напитками, и у него происходит сдвиг: он верит, что египтяне основали Черновцы. Он ищет египетский след в Черновцах и надеется однажды получить грант на свои исследования. Василина, понимая, что на египетских раскопках далеко не уедешь, устраивается в школу учительницей географии. В итоге они с Валерой разводятся, но продолжают жить под одной крышей, потому что им просто некуда деться. На самом деле Василине не хватает решительности. Она так пустила корни, ее настолько поглотила жизненная ситуация, что она уже не представляет, как жизнь может идти иначе. Но она может и начинает идти иначе. В какой-то момент Василина находит кейс на месте бандитской разборки, и с этого момента все очень сильно меняется.

Когда мы читали эту заявку, поняли, что история на самом деле не о деньгах, а о том, что мы не всегда верим в себя и часто боимся рисковать. Василина нашла деньги, она изменит свою жизнь. Обычная, ущемленная в какой-то степени девушка расправляет плечи, меняет жизнь свою и своей семьи, при этом она не потратит ни копейки из чемодана, который нашла. То есть чемодан – хоть мы его и видим в кадре, это вполне осязаемый предмет – но это вдохновляющий импульс, который помогает поверить в себя. И мы очень хотим, чтобы зритель увидел в этом чуть больше, чем просто историю о девушке, которая нашла 500 тысяч евро. Потому что она действительно поверит в себя и начнет делать те вещи, на которые раньше ей не хватало смелости. Возможно, она такой бы и выросла, если бы не приключилось то, что с ней приключилось. В ней есть стержень, и в каждом из нас он есть. Просто в жизни происходят какие-то события, которые глушат в тебе желание вдохновляться, вдохновлять других и совершать какие-то поступки, смелые, может быть, иногда авантюрные, но если всем этим движет любовь, то почему нет.

История на самом деле не о деньгах, а о том, что мы не всегда верим в себя и часто боимся рисковать.

История, которую я хочу рассказать по поводу этого чемодана с деньгами, насколько это действительно работающий предмет. На съемках очень часто чемодан был с нами. И мы иногда снимали в парке. Люди, проходящие мимо, подходили к съемочной группе и спрашивали: «А можно мы сфотографируемся с чемоданом?» У людей, которые фотографируются с 500 тыс. евро, сразу же появляется улыбка, хорошее настроение. У них нет этих денег, но какой-то момент позитива они получают.

То есть чемодан менял жизнь не только Василины Павловны?

Я очень надеюсь, что он и нас всех немножко изменит. Нам всем нужно жить с ощущением того, что у нас дома в шкафу есть чемодан с 500 тысячами евро. Это некий символ, наверное. Важно, когда у проектов есть какая-то социальная миссия. Хотя зритель боится таких историй, когда мы пытаемся его учить. Я бы не сказал, что «Василина Павловна» – это ситком чистой воды. Мне кажется, это романтическая комедия, потому что там много любви. Ведь на самом деле чего искренне хочет она и многие девушки? Счастья в личной жизни, женского счастья. Чемодан становится определенным импульсом, потому что Василина начинает вести себя иначе, привлекает внимание других мужчин и в какой-то момент оказывается в эпицентре невероятного любовного треугольника.

Комедийный жанр – это очень классный инструмент, который позволяет через юмор обратить внимание на наши слабые стороны. Очень классные лирические комедии – они о людях, о наших недостатках, которые мы высмеиваем. Это же просто как посмотреть на себя со стороны, посмеяться над самим собой, когда у тебя есть такая возможность. Это очень свежая история, которая отличается от того, что мы делали, и того, что делают другие каналы.

Как проходил отбор актеров на роли? Были сложности с поиском?

В первую очередь нам нужна была сильная героиня. Чтобы было понятно, что она может двигаться вперед, что она на многое способна. Оля Кияшко-Жуковцова – молодец. Ей так понравилась эта роль! Мы практически сразу поняли, что она подойдет. Если ты хочешь сделать героя, который пробуждает подобную мотивацию у зрителя, он должен обладать такими чертами характера и внешностью, чтобы ты не чувствовал очень большой дистанции. Эффектным дамам, рассказывающим о том, как тяжела их жизнь, не очень веришь. Тебе хочется, чтобы этот человек был простым. Мы искали такой образ, с которым себя можно было бы сравнить.

Мы хотим создавать истории, которые будут интересны как женщинам, так и мужчинам. В «Василине Павловне» есть романтика, любовь и отношения, но это очень сбалансированная история.

Вообще мы очень довольны актерским ансамблем. Практически на все позиции мы взяли тех актеров, которых хотели. Я очень этому рад, потому что иногда бывает, что в силу определенных финансовых ограничений ты не можешь себе позволить кого-то. Но в этой истории мы взяли самый сильный состав. Мы вообще в принципе брали кого хотели, на кого хорошо ложился текст, кто классно чувствовал себя в этом ансамбле. У нас не было таких мыслей, что вот, это компромиссная позиция. С точки зрения актерского состава ни одной компромиссной позиции в проекте не было. Но кастинг был достаточно длительный. Мы готовились к этому проекту, снимали пилот, делали по нему исследования. Мы смотрели, как на него реагирует аудитория. Потому что создаем «Василину Павловну» как поддержку в позиционировании того, что канал работает на молодые семьи, и мы хотим привлекать их. Для того, чтобы ЦА могла для себя что-то находить, нам нужно было давать немножко романтики. Мы хотим создавать истории, которые будут интересны как женщинам, так и мужчинам. В «Василине Павловне» есть романтика, любовь и отношения (и соврет тот мужчина, который скажет, что ему неинтересно смотреть про любовь и про отношения, это неправда, всем это интересно), но это очень сбалансированная история. Она не просто женская. Она для совместного просмотра, для молодых семей. Для мужчин там будет много чего интересного, и юмор им тоже понравится.

Почему именно Василина Павловна? Откуда взялось это имя?

Честно скажу – не знаю. (Смеется.) Это фантазия автора Димы. Мне нравится.

Не самое типичное имя.

Не самое, ну и классно. И не самая типичная история. Мне кажется, что каждый из нас в глубине души когда-то мечтал, что он найдет деньги. И вроде бы это типичная мечта, очень распространенная. И это оригинальная неоригинальность. Поэтому имя для этого персонажа тоже не могло быть классическим. Василина Павловна… (Задумался.) Мне нравится Василина Павловна. И звучит смешно.

Кстати, Дима, автор идеи, еще и линейную роль в сериале сыграет. Он для себя ее искал. Но были пробы, не было никаких поблажек. Он будет играть слегка чудного сотрудника правоохранительных органов, который приедет и тоже будет пытаться сделать так, чтобы справедливость восторжествовала, и мешать Василине в достижении ее целей. Но все закончится хорошо.

Менялся ли сценарий в процессе съемки?

Чуть-чуть менялся, но перемены были связаны с невозможностью, например, снимать в какой-то локации. Может, погода мешала. Форс-мажоры, которые возникали в процессе, не влияли на сюжетообразующие вещи. Иногда бывает, что снимаешь сериал и понимаешь: мы идем куда-то не туда. У нас такого не было. Мы понимали, куда должна двигаться Василина, где ее точка входа, где мы закончим эту историю.

Мы пытались выдержать определенную вертикаль в сериале, хотя это достаточно горизонтальная история. Условно у каждой серии есть своя тема. Серий – 20, соответственно, таких ключевых событий тоже около 20. На каждую нам нужно было искать дополнительных второстепенных актеров. Иногда роли мы чуть корректировали в зависимости от того, какого актера находили. Например, нам надо было найти тренера по боксу. И мы нашли человека, он классно играл, на него лег текст, но он физически не очень похож на тренера по боксу. Ну и мы добавили в сценарий несколько усилений, чтобы еще больше был контраст между тем, кого мы заявляем, и кто этого человека играет. У зрителя есть ожидание, что он увидит громилу невероятного, а это совсем другой человек.

В актерском составе «Василины Павловны» есть Михаил Кукуюк. Какая роль ему досталась?

У него одна из главных ролей. Миша Кукуюк играет румынского бандита, который отправляется в Осиновку для того, чтобы вернуть деньги, которые нашла Василина. Но у него происходит определенная трансформация. Он влюбляется в нее и становится перед жестким выбором. Он из мира мафии, где все достаточно жестко и цинично. В какой-то момент ему приходится поставить на кон свое будущее, свою жизнь, свои заслуги перед мафией и решить, что выбрать: деньги и свою позицию в жизни или любовь, которую он встретил в самом неожиданном месте. Василина Павловна понимает, что она тоже влюбляется в человека, который, скорее всего, охотится не за ее сердцем. А он начинает охотиться за ее сердцем. Такая вот дилемма, что же ты выберешь – деньги и признание бандитов или любовь с неизвестным человеком в Осиновке. И ты же в бегах, и ты же понимаешь, что тебя будут преследовать и ты подвергаешь опасности того, кого любишь. Мне кажется, что актерского диапазона Миши Кукуюка должно хватить для того, чтобы сыграть эту роль. Зритель, конечно, все это оценит и рассудит нас. Это не очень простая роль. Для Миши Кукуюка она, наверное, тяжелая с точки зрения актерских задач и слома героя, трансформации и того, что ему нужно играть внутренние противоречия. Известный проект «Свингеры» – тоже хорошая работа, но это большой экран, немного другое. А в сериале, мне кажется, для него это очень классная роль, которая всем покажет Мишу Кукуюка другим: притягательным, обаятельным бандитом.

Расскажите о съемках. Как долго и где они проходили? Какие были забавные случаи?

Кроме истории с чемоданом, все остальное достаточно типично. Ну брали собаку на съемочную площадку, она убегала и за ней бегали целый день. Она не играла то, что нужно, потому что была голодной, и кто-то жертвовал своей едой. Ок, это очень «интересная» история бекстейджа. Актер проспал, приехал заспанный, не помнил текст, все его за это ненавидели. Вот этот набор классических киношных ситуаций, все это было. Но то, что все хотели сфотографироваться с чемоданом с деньгами, это очень веселило, у всех было задорное по этому поводу настроение.

Съемки проходили в очень интенсивном режиме, у нас было 40 съемочных дней. Мы снимали все лето с небольшим перерывом для того, чтобы перегруппироваться, вычитать материал, подготовиться. Было два таких пула по 10 серий. Мы работали в Пирогово. Я считаю, это прекрасная локация. Снимали много по городу. Осиновка – это поселок городского типа с населением около 20 тысяч человек. Это определенная низкоэтажность, частный сектор вперемешку с пятиэтажками. Мы выходили немного за рамки частных домов из-за сюжетной необходимости: кто-то мер, ему надо ходить в администрацию, кто-то учительница, ей надо ходить в школу. Эти объекты мы искали по городу, но пытались, чтобы все было в единой айдентике. Мы из разных маленьких кусочков Киева и пригорода создали осиновский мир.

Можете раскрыть бюджет проекта?

Это наш продакшен-бюджет. «Василина Павловна» входит в тройку самых дорогих проектов на канале ТЕТ этого года. И мы сейчас принимаем во внимание абсолютно все проекты: и комедийные, которые делает «Драйв Продакшн» («Однажды под Полтавой», «Танька и Володька»), и другие комедийные проекты, которыми занимается 1+1 Production, и реалити, которые для нас делают разные продакшен-компании. Цифры конкретные называть не могу, но для нас это серьезные инвестиции. Большая заслуга 1+1 Production, и я хочу сказать, что работать с ними всегда приятно и классно, мы рады, что внутри холдинга 1+1 media у нас есть такой инхаус-продакшен, который может придумывать и порождать Василин с чемоданами с деньгами. И принимать вызов, учитывая наши финансовые возможности, чтобы история оживала, и при этом делать все на достаточно высоком уровне.

Многое, что сделала команда в этом проекте, – это из разряда экстра. Когда ты очень любишь то, что делаешь, ты даешь больше, чем ожидают.

Я могу сказать, что режиссер Леша Есаков отказался от нескольких картин, чтобы поработать на «Василине». И это такой сигнал очень классный, когда люди чем-то жертвуют, чтобы поработать с абсолютно незнакомой командой. Поэтому многое, что сделала команда в этом проекте, – это из разряда экстра. Когда ты очень любишь то, что делаешь, ты даешь больше, чем ожидают. Не хочется говорить «больше, чем тебе платят». Наверное, в этом проекте было чуть больше, чем зарплата, для многих людей, я искренне в это верю.

Можно сказать, что для команды история Василины Павловны стала отчасти личной?

Да, мне кажется, когда ты так близко находишься и видишь, как сюжет оживает и история рассказывается потихоньку, ты и сам думаешь: «Где же та сцена, в которой Василина покупает Porsche? А нет ее. Почему же она так себя ведет, будто у нее есть Porsche? Интересно, давайте подумаем». Но все изначально отнеслись к этому не как к очередному проекту, а на достаточно высоком качественном уровне хотели что-то свое в него привнести.

Я не гарантирую, что вы посмотрите весь сериал, но рекомендую просто глянуть хотя бы одну серию – в YouTube или на канале ТЕТ. Мне кажется, что как минимум 2 серии точно посмотрите. Вам просто будет интересно, что же произойдет дальше. И про проекты, которые ты любишь, в которые веришь и вкладываешься, о них легко говорить. Не приходится додумывать.

Этот чемодан, вокруг которого строится вся история, был один?

Да, кейс один. Деньги выдержали все съемки. Хорошая печать. (Смеется.) Они и плавали, и горели и чего только с ними ни было. Чемодан путешествовал, он переходил как эстафета. За ним гонялись, его прятали, его возвращали обратно, из-за него рисковали жизнями. Но в целом история крутилась вокруг других ценностей, не в деньгах же ценность вообще. Как заставить всех чуть-чуть больше верить в себя и делать больше смелых поступков. Нам этого очень не хватает. Это любого человека касается. Снимая «Василину», мы старались найти изощренный способ, как показать зрителю, какая на самом деле это интересная и глубокая история. Просто собрать рейтинги – не самое главное, мы искренне хотим вдохновить наших зрителей. Конечно, если спросить зрителя, чем тебе понравилась «Василина», он скажет: «Там была такая смешная шутка про то, как она, например, прятала этот чемодан с деньгами в крольчатнике, а потом не смогла его найти». Или «этот Кукуюк, какой же симпатичный мужчина!» Они для себя находят какие-то вещи, которые могут вспоминать, но на уровне подсознания они идеи воспринимают. Ты посмотрел фильм, тебе он понравился, но разложить его по полочкам, что задумали авторы, и понять, что на 30% я вдохновился, на 20% посмеялся, чувство голода пропало. Ты никогда такой анализ не делаешь, просто говоришь: «Классный фильм, хочу еще». Тебе никто не задает вопрос, а почему. И вот, может, если захотят еще, мы снимем второй сезон. В принципе такие вещи горизонтальные авторы растягивают на большее количество сезонов. Мы решили рассказать о многих изменениях в рамках одного сезона и 20 серий получасовых. Поэтому во втором сезоне, если он будет (а я искренне в это верю), придется сделать что-то экстраординарное. Потому что кейс уже был, и нам нужно придумать какой-то другой толчок.

Когда ждать премьеру?

Премьеру первого сезона «Василины Павловны» ждем в ноябре. Мы закончили съемки, сейчас активно монтируемся, смонтировали уже много материалов, нам очень нравится. Есть места, которые требуют внимания. Мы хотим купить классную хитовую музыку, которую все знают. Сейчас пытаемся найти ее. Я считаю, что каждый сериал должен обзавестись своим хитом. Такая классная спайка, когда что-то смешное ассоциируется с музыкой, которую ты запоминаешь. Мы хотим, чтобы у нас появился узнаваемый трек, – тот, который наша ЦА любит, помнит и с чем у нее хорошие ассоциации возникают.

Фото: ТЕТ, Александра Йорк.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!