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На NewsOne новый ведущий утренних эфиров – Роман Гах
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На NewsOne новый ведущий утренних эфиров – Роман Гах

от Telekritika
Telekritika 383

У Романа Гаха 9 лет опыта на телевидении

Новым ведущим утренних эфиров телеканала NewsOne стал Роман Гах. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Предыдущие девять лет Гах работал на винницком телевидении. Начинал работать журналистом новостей, а затем стал автором и ведущим музыкального телепроекта «9 Этаж» и утреннего шоу «Світанок». В 2017-м программа получила награду Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания как лучшее региональное шоу Украины.

Напомним, 24 декабря а NewsOne состоялась премьера ток-шоу «Черный лебедь» с Вадимом Карасевым

Фото: YouTube

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