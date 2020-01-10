На NewsOne новый ведущий утренних эфиров – Роман Гах

Новым ведущим утренних эфиров телеканала NewsOne стал Роман Гах. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Предыдущие девять лет Гах работал на винницком телевидении. Начинал работать журналистом новостей, а затем стал автором и ведущим музыкального телепроекта «9 Этаж» и утреннего шоу «Світанок». В 2017-м программа получила награду Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания как лучшее региональное шоу Украины.

Напомним, 24 декабря а NewsOne состоялась премьера ток-шоу «Черный лебедь» с Вадимом Карасевым.

Фото: YouTube

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