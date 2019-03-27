На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media
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На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media

от Telekritika
От Telekritika 32
Главная Кино На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media

«Принцип удовольствия» («The Pleasure Principle») представлен на SERIES MANIA (Франция, г. Лилль), крупнейшем фестивале сериалов.

На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media

«Копродукция играет не последнюю роль в развитии мировой кино- и телеиндустрии. Для Star Media это одно из приоритетных направлений – сегодня у компании в активной фазе несколько международных проектов на разных этапах производства. Я уверен, что успешная реализация такого проекта, как «The Pleasure Principle», откроет новые возможности для международной ко-продукции не только для нашей компании», — комментирует генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media

Сюжет 10-ти серийного детективного триллера разворачивается вокруг череды жутких убийств, происходящих одновременно в трех странах, в каждой из которых местные следователи начинают свое расследование. Очень скоро выясняется, что преступления взаимосвязаны. Героям придется работать вместе, чтобы поймать хладнокровного убийцу.

Главные роли в ленте исполнят польская актриса Малгожата Бучковська, чешский актер Карел Роден и украинец Сергей Стрельников («Чужая жизнь», «Страсти по Чапаю»). Кроме того в фильме снимутся известный украинский актер Станислав Боклан («Слуга народа»), Даша Плахтий («Стремглав») и обладательница «Золотой Дзиги» за роль в фильме «Гнездо горлицы» Наталья Васько.

На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media

В ожидании премьеры «Телекритика» пообщалась с одним из продюсеров «Принципа удовольствия» Алексеем Терентьевым о кооперации, украинском продакшене, сотрудничестве с Netflix и возможностях Украины.

О новых сериалах апреля читайте в нашем материале.

Фото: пресс-служба Star Media

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