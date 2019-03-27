На международном фестивале сериалов представили фильм Star Media

«Принцип удовольствия» («The Pleasure Principle») представили на SERIES MANIA (Франция, г. Лилль), крупнейшем фестивале сериалов, в котором примут участие две тысячи представителей телевизионной индустрии и более пятидесяти пяти тысяч участников. Панельная сессия «THE PLEASURE PRINCIPLE» стала первой официальной презентацией сериала на международном рынке, адресованной представителям глобальных и локальных вещательных компаний, и платформ по всему миру. «Принцип удовольствия» — масштабный копродукционный проект кинокомпании Star Media, Apple Film Production, «Channel+» (Польша) и чешского телевидения. Официальным дистрибьютором является компания Beta Film.

«Копродукция играет не последнюю роль в развитии мировой кино- и телеиндустрии. Для Star Media это одно из приоритетных направлений – сегодня у компании в активной фазе несколько международных проектов на разных этапах производства. Я уверен, что успешная реализация такого проекта, как «The Pleasure Principle», откроет новые возможности для международной ко-продукции не только для нашей компании», — комментирует генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

Сюжет 10-ти серийного детективного триллера разворачивается вокруг череды жутких убийств, происходящих одновременно в трех странах, в каждой из которых местные следователи начинают свое расследование. Очень скоро выясняется, что преступления взаимосвязаны. Героям придется работать вместе, чтобы поймать хладнокровного убийцу.

Главные роли в ленте исполнят польская актриса Малгожата Бучковська, чешский актер Карел Роден и украинец Сергей Стрельников («Чужая жизнь», «Страсти по Чапаю»). Кроме того в фильме снимутся известный украинский актер Станислав Боклан («Слуга народа»), Даша Плахтий («Стремглав») и обладательница «Золотой Дзиги» за роль в фильме «Гнездо горлицы» Наталья Васько.

В ожидании премьеры «Телекритика» пообщалась с одним из продюсеров «Принципа удовольствия» Алексеем Терентьевым о кооперации, украинском продакшене, сотрудничестве с Netflix и возможностях Украины.



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Фото: пресс-служба Star Media