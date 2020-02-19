На казахском ТВ появился первый виртуальный ведущий

19 февраля 2020 года на телеканале Atameken Business (Казахстан) одну из новостных программ начал вести виртуальный диктор. Голограмма i-Sanj, созданная по образу казахстанского актера Санжара Мади, ежедневно будет отвечать за блок экономических новостей, сообщает пресс-служба.

Перед стартом проекта генеральный директор телеканала Канат Сахария отметил, что появление виртуального ведущего в кадре — реальность сегодня. В тоже время, по мнению команды, работавшей над проектом, уникальное содержание новостей должны преподносить технологичные персонажи. В этом изюминка проекта – объединение интеллектуального контента и новых технологий.

Создатели кибер-ведущего отмечают, что i-Sanj открывает новые возможности для моментального и безошибочного вещания. Он также не нуждается в отпуске, зарплате, гримерах и готов к работе круглосуточно. Однако продюсер телеканала отмечает, что драматургия на ТВ важна не меньше, чем в кино и «виртуалы» не смогут заменить живых ведущих на авторских программах. Реализовать амбициозный проект с помощью нейронной сети удалось силами местных разработчиков.

Отметим, первый в мире виртуальный ведущий появился в 2018 году в Китае. А в начале 2020 года о подобной разработке заявили информационное агентство Reuters и компания Synthesia.

Фото: Atameken Business

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