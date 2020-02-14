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Reuters и Synthesia создали прототип виртуального телеведущего

от Telekritika
От Telekritika 264
Главная Диджитал Reuters и Synthesia создали прототип виртуального телеведущего

Робот сообщает спортивные новости.

Виртуальный телеведущий — это совместная разработка информационного агентства Reuters и компании Synthesia, передает Forbes.

Робот, созданный при помощи искусственного интеллекта, специализируется на спортивных новостях. Он умеет отслеживать, анализировать результаты матчей и тут же подавать всю собранную информацию в виде новостей. Его алгоритм обрабатывает актуальные данные, что и позволяет достичь автономности в работе и выдавать пользователям только самые свежие новости.

В сообщении Forbes сказано, что разработка пока находится в стадии прототипа, а в будущем виртуальные телеведущие смогут инициировать возникновение новостных сообщений «по запросу»: робот-диктор сможет рассказать о любом матче или событии, которое интересно конкретному пользователю, вместо освещения самых ярких игр и важных новостей «для всех», как это происходит сегодня.

Напомним: ранее стало известно, что Samsung и LG разрабатывают дополнительный экран для смартфонов.

Фото: Reuters/Synthesia

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