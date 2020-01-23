На канале «Украина» стартует 10-й юбилейный сезон «Реальной мистики»

27 января в 11:30 на телеканале «Украина» стартует десятый сезон скриптед-реалити «Реальная мистика», пишет пресс-служба канала.

В продолжении «Реальной мистики» зрителей ждет больше интриг, непредсказуемых сюжетных поворотов, возвращение одного из главных героев.

Первый сезон сериала «Реальная мистика» стартовал на телеканале «Украина» в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта — серебряная кнопка YouTube (более 340 тыс. подписчиков).

Как сообщалось ранее, «Медиа Группа Украина» заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити «Реальная мистика» с польской группой Polcast.

В новом сезоне «Реальной мистики», производством которой занимается «Теле Про», зрители увидят актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

Напомним, телеканал «Украина» и компания «Фильмстрим» ведут работу над четырехсерийным фильмом «Наша доктор»

Фото: «Украина»

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