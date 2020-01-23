НовостиТВ

На канале «Украина» стартует 10-й юбилейный сезон «Реальной мистики»

от Telekritika
От Telekritika 232
Главная Новости На канале «Украина» стартует 10-й юбилейный сезон «Реальной мистики»

Производством сезона занимается «Теле Про».

27 января в 11:30 на телеканале «Украина» стартует десятый сезон скриптед-реалити «Реальная мистика», пишет пресс-служба канала. 

В продолжении «Реальной мистики» зрителей ждет больше интриг, непредсказуемых сюжетных поворотов,  возвращение одного из главных героев.

Первый сезон сериала «Реальная мистика» стартовал на телеканале «Украина» в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта — серебряная кнопка YouTube (более 340 тыс. подписчиков).

Как сообщалось ранее, «Медиа Группа Украина» заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити «Реальная мистика» с польской группой Polcast.

В новом сезоне «Реальной мистики», производством которой занимается «Теле Про», зрители увидят актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

Напомним, телеканал «Украина» и компания «Фильмстрим» ведут работу над четырехсерийным фильмом «Наша доктор»

Фото: «Украина» 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Украина на втором месте среди стран с самым...

20.01.2020

Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Нацотбора на «Евровидение-2020»

22.01.2020

Телеканал Showtime закрывает сериал «Бесстыдники»

21.01.2020

Канал «Наш» запустил ежедневный проект «Марафон»

21.01.2020

Режиссер фильма «Достать ножи» работает над второй частью

08.01.2020

«Воля» поднимает стоимость пакетов из-за медиагрупп. Те не...

23.01.2020

Дубинский задекларировал три автомобиля, подаренные матерью

06.01.2020

Главным редактором Vector стал Денис Маракин

09.01.2020

HBO снимет мини-сериал «Паразиты»  

13.01.2020

Netflix потратит на контент более $17 млрд в...

17.01.2020