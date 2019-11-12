На канале «Украина» состоится премьера фильма «Утраченные воспоминания»

В субботу, 16 ноября, на канале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Утраченные воспоминания» производства компании Star Media и «Украины», сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета — женщина по имени Людмила. Она становится вдовой — ее муж погибает в результате несчастного случая. Переживая его смерть, она испытывает сильное потрясение и частично теряет память. Ситуация усложняется тем, что ее подозревают в убийстве. Теперь Людмиле предстоит погрузиться в глубины мрачной тайны, связанной с прошлым ее мужа, чтобы узнать правду и вернуть «утраченные воспоминания».

В ролях: Екатерина Астахова, Антон Денисенко, Дмитрий Сарансков и другие.

Режиссер — Роман Барабаш. Оператор-постановщик – Дмитрий Гаврилюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Юрий Минзянов, Влад Ряшин.

Фото: телеканал «Украина»

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