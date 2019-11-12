НовостиТВ

На канале «Украина» состоится премьера фильма «Утраченные воспоминания»

от Telekritika
От Telekritika 410
Главная Новости На канале «Украина» состоится премьера фильма «Утраченные воспоминания»

Фильм покажут 16 ноября.

В субботу, 16 ноября, на канале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Утраченные воспоминания» производства компании Star Media и «Украины», сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета — женщина по имени Людмила. Она становится вдовой — ее муж погибает в результате несчастного случая. Переживая его смерть, она испытывает сильное потрясение и частично теряет память. Ситуация усложняется тем, что ее подозревают в убийстве. Теперь Людмиле предстоит погрузиться в глубины мрачной тайны, связанной с прошлым ее мужа, чтобы узнать правду и вернуть «утраченные воспоминания».

В ролях: Екатерина Астахова, Антон Денисенко, Дмитрий Сарансков и другие.

Режиссер — Роман Барабаш. Оператор-постановщик – Дмитрий Гаврилюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Юрий Минзянов, Влад Ряшин.

Фото: телеканал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Белый дом откажется от подписки на The Washington...

25.10.2019

Соцсети вытесняют ТВ как источник новостей — исследование

22.10.2019

Владимир Зеленский подписал закон о кэш-рибейтах

17.10.2019

На канале «Украина» состоится премьера нового сериала «Живая...

29.10.2019

Facebook заплатит от $500 тем, кто найдет уязвимость...

16.10.2019

Канал ICTV представил актерский состав нового боевика «Доброволец»

25.10.2019

NBCUniversal запустила новый формат интерактивной рекламы

30.10.2019

Телеканал «Киев» меняет формат утреннего вещания

28.10.2019

Григорий Чапкис станет постоянным судьей «Танців із зірками»

16.10.2019

В Германии политики в роли журналистов берут интервью...

25.10.2019