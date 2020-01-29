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На канале «Украина» покажут новый сериал «Успеть все исправить»

от Telekritika
От Telekritika 524
Главная Новости На канале «Украина» покажут новый сериал «Успеть все исправить»

Премьера запланирована на 2 февраля.

2 февраля на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Успеть все исправить», передает пресс-служба.

Главный герой четырехсерийной киноистории — бизнесмен Егор, который испытывает большие трудности со здоровьем. Дни его сочтены, а потому он решает посетить родной провинциальный городок, где живут мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много лет. В родном городке ему предстоит сделать много открытий не только о людях, которых он давно знал, но и о себе. Нажить врагов и найти любовь… Только может ли он быть счастливым, если его дни сочтены?

Главные роли в фильме исполняют актеры Петр Рыков и Александра Польгуй. Также в фильме снимались: Ольга Павловец, Александра Киреева, Ярослав Шахторин, Татьяна Казючиц, Егор Козлов, Наталья Кленина, Руслан Сокольник и другие.

Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Оператор-постановщик – Константин Воробьев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films.

Напомним: ранее стало известно, что канал «Украина» покажет четырехсерийный фильм «Лабиринт».

Фото: канал «Украина»

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