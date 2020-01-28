Канал «Украина» покажет четырехсерийный фильм «Лабиринт»

1 февраля в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Лабиринт». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Фильм рассказывает о семье, которая столкнулась с домашним насилием.

По словам одного из продюсеров картины Игоря Волкова, поднимать подобные социальны темы необходимо.

«С одной стороны, эта тема болезненная, а с другой – мы сейчас живем в современном обществе, когда многое стало открытым, – комментирует Игорь Волков. – Роль мужа-деспота воплотил актер Тарас Кузьмин. Вроде бы считается, что играть негодяев несложно, но с другой стороны, его герой – не просто тиран. Это мужчина, который позволяет себе поднять руку на женщину и ребенка, в эти моменты он не сильно себя контролирует. Здесь недостаточно неприятного типажа, актер должен быть очень убедительным. Одно дело – строить козни, врать или драться, и совсем другое – разгонять градус конфликта в семье. Да, тема сложная, но говорить об этом важно».

В фильме также снялись: Александра Булычева, Лиза Козлова, Алексей Сморыгин, Прохор Дубравин, Даниил Каменский, Лера Березовская, Лесь Заднепровский, Ксения Николаева, Алена Узлюк, Дарья Легейда, Людмила Загорская.

Режиссер-постановщик – Антон Гойда. Оператор-постановщик – Сергей Головащук. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством четырехсерийного фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Арт-Территория». Съемки картины проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, телеканал «Украина» и компания «Фильмстрим» ведут работу над четырехсерийным фильмом «Наша доктор».

Фото: канал «Украина»

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