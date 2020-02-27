На канале «Украина» покажут детективную мелодраму «Три сестры»

В понедельник, 2 марта, на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий восьмисерийной детективной мелодрамы «Три сестры» производства компании «Украинская Продакшн Студия», сообщает пресс-служба.

В центре сюжета — история женщины, которая потеряла своего сына и ищет виновных. Во время праздничного ужина в особняке Кравченко произошла страшная трагедия – вспыхнул пожар, в котором погиб ребенок. Официальное следствие остановилось на версии несчастного случая. Этот вывод устроил всех членов семьи, кроме Марии – матери маленького Лени. Главная героиня уверена, что злоумышленник, который угрожал их семье, специально поджег дом. И чем дальше она погружается в расследование, тем больше убеждается, что в пожаре могли быть заинтересованы не только внешние враги, но и ее родственники… Марии предстоит пережить немало предательства, узнать шокирующие тайны прошлого и несколько раз покаяться в собственных грехах, прежде чем она узнает правду и найдет саму себя.

В фильме снялись: Артем Григорьев, Екатерина Астахова, Ирина Новак, Наталия Старынкевич, Игорь Рубашкин, Борислав Борисенко, Виталий Кудрявцев, Юрий Гребельник, Елена Стефанская, Алла Масленникова и другие.

Режиссер-постановщик – Роман Барабаш. Оператор-постановщик – Максим Гуцу. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Украинская Продакшн Студия».

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Украина» покажет премьеру мелодрамы «Пробуждение любви».

Фото: телеканал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!