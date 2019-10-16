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На канале ТЕТ стартует новый сезон шоу «Панянка-селянка»

от Telekritika
От Telekritika 667
Главная Новости На канале ТЕТ стартует новый сезон шоу «Панянка-селянка»

В реалити принимают участие женщины из Украины и Польши.

28 октября в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового международного сезона реалити «Панянка-селянка». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В новом сезоне реалити участие принимают женщины из Украины и Польши.  В одной из серий международного сезона у селянки будет больше тысячи евро на один день, в то время как самый маленький бюджет сезона равняется нулю. Канал также анонсирует большее количество испытаний для участниц шоу и возможность ходить на свидания.

«Среди заданий, от которых отказались участницы-селянки: уколы красоты, прыжки с банджи и фотосессия в белье. Принципы девушек и инстинкт самосохранения оказались сильнее интереса и азарта», — сообщает пресс-служба ТЕТ.

Напомним, ранее тогда еще генеральный продюсер канала ТЕТ Виктория Левченко сообщала, что реалити «Панянка-селянка» продолжает производить Friends Production, в шоу снова будут меняться украинки с полячками.

Фото: ТЕТ

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