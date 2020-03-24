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Телеканал «Футбол 1» запускает новый проект
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Телеканал «Футбол 1» запускает новый проект

от Telekritika
Telekritika 491

Спецпроект расскажет, в каких условиях оказался футбол из-за пандемии коронавируса.

В период карантина и отсутствия футбольных трансляций телеканал «Футбол 1» запускает новый формат вечернего вещания. Об этом сообщается на сайте каналов.

#ЗалишайсязФутболом — это спецпроект, посвященный непростым условиям, в которых оказался футбол из-за пандемии коронавируса. Каждый вечер, с понедельника по пятницу, в формате живого разговора журналисты и ведущие телеканалов «Футбол 1/2/3» будут реагировать на события, анализировать, прогнозировать и подводить итоги.

Первый выпуск проекта #ЗалишайсязФутболом выйдет во вторник, 24 марта, в 21:45 на «Футбол 1».

Напомним, ранее «Медиа Группа Украина» информировала о переносе даты смены модели дистрибуции телеканалов «Футбол 1/2».

Фото: официальный сайт каналов «Футбол 1/2/3» 

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