«Медиа Группа Украина» снова перенесла даты смены модели дистрибуции «Футбол 1/2»

«Медиа Группа Украина» информирует о переносе даты смены модели дистрибуции телеканалов «Футбол 1/2».

«В связи с тем, что уже приостановлен ряд Чемпионатов по футболу и под вопросом проведение других значимых турниров, в том числе и под эгидой УЕФА, руководством «Медиа Группы Украина» было принято решение перенести дату перехода телеканалов «Футбол 1/2″ в модель a la carte», – сообщает пресс-служба группы.

Информацию о новой дате смены модели дистрибуции в МГУ пообещали представить позже.

Как сообщала «Телекритика», «Футбол 3» 21 января начал спутниковое вещание. По сообщению провайдера «Воля», канал будет транслировать часть матчей чемпионатов Франции, Бельгии, Испании, а также новый контент.

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» остаются эксклюзивными трансляторами на территории Украины всех матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги Наций УЕФА, Евроквалификации, поединков Украинской Премьер-Лиги, Кубка и Суперкубка Украины, чемпионатов итальянской Серии А, бельгийской Лиги Жюпиле, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги. Этим летом каналы будут транслировать матчи Евро-2020, на котором сыграет и Национальная сборная Украины.

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ; 20 декабря группа оформила для него спутниковую лицензию. Пять ассоциаций провайдеров платного телевидения 28 ноября пожаловались в открытом письме на политику «Медиа Группы Украина» относительно ретрансляции «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год, раскритиковав решение группы убрать телеканалы с широких пакетов провайдеров и сосредоточить их дистрибуцию исключительно отобранными провайдерами.

Переход телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» на модель дистрибуции a la carte сначала должен был состояться 1 февраля, а потом его перенесли на 15 марта.

Фото: МГУ

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