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На «Интере» выйдет новая мелодрама «Два сердца»

от Telekritika
От Telekritika 494
Главная Новости На «Интере» выйдет новая мелодрама «Два сердца»

Сериал снят «Украинской продакшн студией».

В субботу, 7 марта, на телеканале «Интер» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца» производства «Украинской продакшн студии», сообщает пресс-служба.

Главная героиня Юля – чемпионка по конкуру – после неудачного падения с лошади не может продолжать спортивную карьеру. Прогнозы врачей неутешительны: она вряд ли сможет снова ходить, а о конном спорте и вовсе стоит забыть. Но сдаваться Юля не намерена. Раньше из-за постоянных тренировок и частых соревнований у нее практически не оставалось времени на семью. Теперь она решила все свое внимание посвятить родным. Но, оказывается, 15-летняя дочь Алиса стала ей фактически чужой, а муж изменяет. Юля выгоняет супруга и пытается наладить отношения с дочкой. А также спасти своего верного товарища по соревнованиям – коня Рембрандта. Ему грозит усыпление, поскольку животное не хочет подпускать к себе никакого другого наездника. Именно благодаря Рембрандту в жизни Юли появляется настоящая любовь.

Главные роли в телефильме исполняют: Ирина Таранник, Николай Боклан, Михаил Гаврилов и Артем Григорьев. Режиссер – Александр Итыгилов. Генеральный продюсер: Ирина Заря. Автор сценария: Марина Славина.

Напомним: телеканал «Интер» подготовил праздничную программу к 8 марта.

Фото: «Интер»

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