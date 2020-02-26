8 марта на «Интере»: романтическое кино, Филипп Киркоров, «Орел и решка»

Телеканал «Интер» приготовил праздничную программу к 8 марта, сообщает пресс-служба.

Мини-сериал «Два сердца»

В субботу, 7 марта, в 18:30 состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Два сердца» производства «Украинской продакшн студии». Это история спортсменки, жизнь которой кардинально меняется после полученной на соревнованиях травмы. Главные роли в телефильме исполняют Ирина Таранник, Николай Боклан, Михаил Гаврилов и Артем Григорьев. Режиссер – Александр Итыгилов.

Турецкий сериал «Не отпускай мою руку»

В воскресенье, 8 марта, в 16:00 стартует турецкий сериал «Не отпускай мою руку» (оригинальное название – Elimi birakma). В центре сюжета – хитросплетение судеб двух главных героев: скромной красавицы Азры и избалованного наследника богатой семьи Ченка, багаж которых случайно перепутали в аэропорту. Главные роли в многосерийной драме сыграли актеры Альп Навруз, Алина Боз и Бурак Тамдоган.

Юбилейный вечер Михаила Гуцериева

В воскресенье, 8 марта, в 22:15 будет транслироваться запись юбилейного концерт поэта Михаила Гуцериева, который состоялся 19 мая 2018 года. Песни авторства Михаила Гуцериева исполнят Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Ани Лорак, Николай Басков, Стас Михайлов, Дима Билан, Полина Гагарина, группа «Земляне», Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Анита Цой и другие.

Детективный цикл «Вещдок. Особый случай. Концы в воду»

С понедельника по четверг, 2 — 5 марта, в 21:00 в эфире «Интера» стартует показ нового цикла детективного проекта «Вещдок. Особый случай» под названием «Концы в воду». В новых выпусках пойдет речь о расследованиях преступлений, виновники которых приложили немало усилий, чтобы скрыться.

Программа «Жди меня. Украина»

В понедельник, 2 марта, в 15:50 в эфир телеканала «Интер» выйдет новый выпуск программы «Жди меня. Украина». Ведущие – Анатолий Бондаренко и Жанна Тихонова.

Ток-шоу «Полезная программа»

Со вторника по пятницу, 3-6 марта, в 10:00 — новые выпуски ток-шоу «Полезная программа».

Программа «Готовим вместе». Готовим для женщин

В воскресенье, 8 марта, в 09:00 зрители увидят новый выпуск кулинарного проекта «Готовим вместе», тема которого – праздничные блюда к 8 марта. В меню выпуска: теплый куриный салат с овощами, грибами и соусом из кешью; филе семги, запеченное c овощами; малиновый чизкейк с белым шоколадом.

Тревел-шоу «Орел и решка. Чудеса света 2». Культ Вуду

В воскресенье, 8 марта, в 10:00 – новый выпуск популярного тревел-шоу «Орел и решка. Чудеса света 2». Ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев прилетят в африканскую республику Бенин, где жизнь людей подчинена законам колдовского культа вуду. Один раз в год здесь проходит главный праздник вуду в мире.

Фото: «Интер»

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