В воскресенье, 8 марта, на «Интере» состоится премьера турецкого сериала «Не отпускай мою руку» (оригинальное название – Elimi birakma), сообщает пресс-служба.

В центре сюжета – история любви Азры и Дженка, знакомство которых происходит из-за нелепой случайности: в аэропорту перепутали их багаж.

Талантливая девушка Азра, которая учится на кулинарных курсах в США, прилетает домой в Стамбул на день рождения папы. Но внезапно вся ее жизнь рушится. Отца находят мертвым. А мачеха Азры выставляет девушку и ее родного брата на улицу. Ситуация усложняется, когда брат Азры пропадает без вести.

Дженк – безответственный молодой человек, который не оправдывает надежды своей семьи. Его исключили из престижного американского колледжа. А после возвращения в Стамбул он отказывается взять на себя управление семейным ресторанным бизнесом, который некому возглавить после смерти его отца. Из-за этого Дженк постоянно конфликтует с властной бабушкой. Однажды она попадает в аварию, и на помощь ей приходит Азра.

В главных ролях: Алина Боз, Альп Навруз.

Напомним: ранее стало известно, что на «Интере» выйдет новая мелодрама «Два сердца».

Фото: «Интер»

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