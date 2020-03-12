24 марта в 17:45 на ICTV стартует программа «Решает Онистрат», сообщает пресс-служба.

Передача покажет мошеннические схемы, а также способы их предотвращения на примере реальных историй. Ведущим шоу станет украинский бизнесмен и блогер Андрей Онистрат, известный как «Бегущий банкир». В новой программе Онистрат вместе со своей командой будет разоблачать мошенников, чтобы восстановить справедливость.

«К сожалению, реальных историй о том, как преступники обворовывают невинных людей, в нашей жизни очень много. Украинцам стоит посмотреть программу, чтобы не попадаться на крючки мошенников и понимать, где их могут обмануть или оставить с пустыми карманами», – рассказывает Андрей.

Напомним, ранее на ICTV состоялась премьера 4 сезона детектива «Нюхач».

Фото: ICTV

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