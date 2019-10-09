На ICTV стартует пятый сезон сериала «Пес»

Премьера пятого сезона сериала «Пес» запланирована на 15 октября в 21:30. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV.

В новом сезоне главные герои — полицейский по имени Макс и немецкая овчарка по кличке Пес, — снова возьмутся за раскрытие преступлений. Создатели обещают накаленную атмосферу, большое количество динамичных сцен и неожиданные повороты романтической линии.

Актерский состав остался прежним: Никита Панфилов, Ольга Олексий, Андрей Саминин, Михаил Жонин и собака Мухтар.

Напомним, съемки пятого сезона сериала начались в июне 2019-го. Прозиводством проекта занимается украинская компания PRO TV.

Фото: ICTV

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