На Донбассе запускают новые частные телеканал и радиостанцию

Жена руководителя телеканала «UA Донбасс» Андрея Шаповалова Ольга запускает в регионе телеканал «Донбасс онлайн» и одноименную радиостанцию. Оба вещателя пролицензированы в декабре Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Юридическое лицо вещателей – ООО «Телерадиокомпания «Донбасс Онлайн» зарегистрировано в Северодонецке 6 ноября 2019 года. Руководитель и подписант – Ольга Шаповалова. Она же является единственным учредителем компании с уставным фондом 500 тысяч гривен.

Телерадиокомпания из Северодонецка «Донбасс Онлайн» 5 декабря получила от Нацсовета лицензию на спутниковое вещание. 20 декабря регулятор выдал телеканалу также разрешения на временное вещание в стандарте DVB-T2 в 8 городах Донбасса: Волновахе, Горняке, Краматорске и Мариуполе Донецкой области, Бахмутовке, Камышевахе, Подгоровке и Широком Луганской области. 12 декабря компания получила частоту 104,4 МГц в городе Счастье Луганской области для радиовещания на семь лет.

Согласно спутниковой лицензии, формат телеканала – информационно-развлекательный с кинопоказом. Собственного контента в будни планируется 4 часа 48 минут в сутки, в выходные – 2 часа 30 минут. В эфире предусмотрены информационно-аналитические и публицистические передачи (6 часов в сутки в будни, 2 часа 50 минут в выходные), развлекательные (4 и 2 часа соответственно), фильмопоказ (3 часа 20 мин и 7 часов), научно-просветительские передачи (по 1 часу), детские (50 минут и 1 час 20 минут), культурно-художественные (26 минут и 1,5 часа).

Согласно конкурсу, радиовещание должно быть круглосуточным, не менее 15% – информационные передачи местной тематики: публицистические, новостные, образовательные и развлекательные. Также должна работать система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сообщалось, что на радиостанции планируют трудоустроить переселенцев с оккупированных территорий Донбасса, которые ранее трудились в украинских медиа.

Отметим, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал на февраль запуск государственного телеканала для оккупированной территорий Украины. Он будет работать в структуре иновещания телеканала UATV.

Напомним, с общественного телеканала «UA: Донбас» 20 декабря уволилась вся команда утреннего шоу «Донбас lite».

Фото: pixabay

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