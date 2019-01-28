На директора Цибульской напали

В своем видеообращении к читателям и государственным органам на личной страничке Instagram певица рассказала, что Александра побили и убежали, вызвав его в Борисполь якобы на переговоры по поводу концерта на мебельной фабрике. Ольга Цибульская попросила госорганы разобраться и не допускать таких ситуаций. Певица отметила, что никаких долгов у нее и у Александра ни перед кем нет.

Пресс-служба певицы рассказала ТСН, что на мужчину напали в среду, 23 января, выманив его в Борисполь. На месте директора певицы попросили выйти из машины и начали бить.

«Без вопросов и объяснений на директора Оли набросились двое крупных мужчин, жестоко били по очереди в течение 15 минут. После оставили истекать кровью и ровно так же, молча, исчезли», – рассказали в пресс-службе. Александр сам вызвал скорую, которая доставила его в больницу. Также он написал заявление в Бориспольском отделении полиции.

Напомним, Ольга Цибульская в 2017 году вела нацотбор на Евровидение-2017, а на ее кума DZIDZIO в декабре также напали.

Заглавное фото: Facebook Ольги Цибульской