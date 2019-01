На директора Цибульской напали

View this post on Instagram

ХТО ЦЯ ШАЙКА БАНДИТІВ ???? 😡 ЛЮДИ , в мене ніколи ні з ким не було ніяких конфліктів і проблем! Ніколи ! Я чесно працюю,тому про такий жах мовчати не можу ! Ми чекали, що поліція це вирішить оперативно, написали заяву, зняли побої, але досі не отримали жодних результатів . Якщо ми проігноруємо зараз , то це може бути з кожним завтра. НЕ МОВЧІТЬ ! Звертаюсь до державних органів ! Допоможіть знайти злочинців ! Звертаюсь до своїх підписників !!!!! Давайте будемо наводити порядок ! Це якесь пекло! Будемо вдячні за поширення інформації