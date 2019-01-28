На директора Цибульской напали
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На директора Цибульской напали

от Telekritika
От Telekritika 81
Главная Медиатусовка На директора Цибульской напали

Украинская певица Ольга Цибульская рассказала о нападении на ее директора Александра.

В своем видеообращении к читателям и государственным органам на личной страничке Instagram певица рассказала, что Александра побили и убежали, вызвав его в Борисполь якобы на переговоры по поводу концерта на мебельной фабрике. Ольга Цибульская попросила госорганы разобраться и не допускать таких ситуаций. Певица отметила, что никаких долгов у нее и у Александра ни перед кем нет.

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ХТО ЦЯ ШАЙКА БАНДИТІВ ???? 😡 ЛЮДИ , в мене ніколи ні з ким не було ніяких конфліктів і проблем! Ніколи ! Я чесно працюю,тому про такий жах мовчати не можу ! Ми чекали, що поліція це вирішить оперативно, написали заяву, зняли побої, але досі не отримали жодних результатів . Якщо ми проігноруємо зараз , то це може бути з кожним завтра. НЕ МОВЧІТЬ ! Звертаюсь до державних органів ! Допоможіть знайти злочинців ! Звертаюсь до своїх підписників !!!!! Давайте будемо наводити порядок ! Це якесь пекло! Будемо вдячні за поширення інформації

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Пресс-служба певицы рассказала ТСН, что на мужчину напали в среду, 23 января, выманив его в Борисполь. На месте директора певицы попросили выйти из машины и начали бить.

На директора Цибульской напали

Фото: tsn.ua

«Без вопросов и объяснений на директора Оли набросились двое крупных мужчин, жестоко били по очереди в течение 15 минут. После оставили истекать кровью и ровно так же, молча, исчезли», – рассказали в пресс-службе. Александр сам вызвал скорую, которая доставила его в больницу. Также он написал заявление в Бориспольском отделении полиции.

Напомним, Ольга Цибульская в 2017 году вела нацотбор на Евровидение-2017, а на ее кума DZIDZIO в декабре также напали.

На директора Цибульской напали

Фото: Facebook Ольги Цибульской

Заглавное фото: Facebook Ольги Цибульской

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