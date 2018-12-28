💰 DZIDZIO ранен из-за бизнес-конфликта

Об этом в своем Facebook сообщила PR-менеджер певца Лилия Слюсар.

Пресс-секретарь Хомы назвала одним из нападавших Михаила Мишкова, которому экс-участник группы Олег Турко (Лесик) якобы продал 25% компании Meison Entertainment, и который, соответственно, требовал долю от ее дохода. Хома, со своей стороны, подвергал сомнению правомерность этой продажи, поскольку не был ознакомлен с документами. В ходе этого конфликта с Мишковым ранее уже звучали угрозы телесных повреждений Хоме и другим участникам группы.

По словам Лилии Слюсар, Мишков и еще двое мужчин встретили Хому утром у входа в радиостанцию ​​«Хит ФМ» на Куреневке, куда певец приехал на прямой эфир. Разговор о деньгах завершился тем, что Хоме был нанесен «по меньшей мере один удар по лицу».

Однако впоследствии от своих слов Слюсар отказалась, удалив сообщение в комментариях в Facebook: «Просим не искажать информацию. Мы не можем выдвигать обвинений никому конкретно, пока происходят следственные действия», — добавила она.

Согласно последнему сообщению Слюсар, врачи диагностировали у Хомы разрыв барабанной перепонки левого уха.

По данным госреестра предприятий, компанией «Мейсон Энтертеймент» владеют Андрей Безух (50%), Михаил Хома (25%) и Михаил Мишков (25%).

В прошлом году уведомлялось, что Хома отсудил у экс-участника группы 400 тысяч гривен за незаконное исполнение песен.

Фото: DZIDZIO