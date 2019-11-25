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На Детском Евровидении-2019 победила представительница Польши

от Telekritika
От Telekritika 512
Главная Новости На Детском Евровидении-2019 победила представительница Польши

Украинская исполнительница заняла 15-е место.

Представительница страны-хозяйки конкурса 12-летняя Вики Габор (Viki Gabor) стала победительницей Детского Евровидения-2019. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного»

Победу исполнительнице принесла песня Superhero, которая набрала наивысшее количество баллов — 278. Таким образом, Польша будет принимать детский песенный конкурс во второй раз подряд. В 2018-м победительницей также была участница Польши — Роксана Венгель.

Второе место и 227 баллов получил представитель Казахстана — Ержан Максим (Yerzhan Maxim), а третье место с 212 баллами заняла представительница Испании Мелани Гарсиа (Melani Garcia).

Украинская исполнительница с песней The Spirit Of Music,14-летняя София Иванько, заняла 15-е место. 

Напомним, в этом году в детском песенном конкурсе Детское Евровидение, прошедшем в польском городе Гливице, соревновались представители 19 стран. 

Фото: Junior Eurovision

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