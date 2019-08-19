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Стало известно, кто представит Украину на детском Евровидении-2019

от Telekritika
От Telekritika 376
Главная Медиатусовка Стало известно, кто представит Украину на детском Евровидении-2019

Общественный вещатель определил представительницу от Украины на детском Евровидении-2019.

В национальном отборе на участие в детском Евровидении-2019 победила 13-летняя киевлянка София Иванько. На международном конкурсе, который пройдет 24 ноября в городе Гливице (Польша), она исполнит песню «Коли здається». Об этом сообщает пресс-служба Общественного вещателя.

Победителя среди 10 финалистов определял оргкомитет национального отбора, в состав которого вошли: певица и член правления «UA:Общественное вещание» Александра Кольцова, певица и представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha, певец и композитор Adam, композитор и саундпродюсер Tanya Sha, музыкальный продюсер развлекательного направления «UA:Общественное вещание» Александр Стасов, глава делегации Украины на детском Евровидении-2019 Оксана Скибинская, исполнительный продюсер развлекательного направления «UA:Общественное вещание» Станислав Медведев.

Представители оргкомитета слушали песни десяти финалистов нацотбора более трех часов.

«Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на детском Евровидении в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках, – прокомментировала выбор певица Alyosha. – С песней надо еще немножко поработать, доработать ее, и тогда это будет очень крутой материал, очень крутая песня. Я надеюсь, что Украину оценит не только жюри, здесь в кабинете, но и во всем мире».

София Иванько участвовала в нацотборе на детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она попала в десятку финалистов, но не победила. София сама пишет песни, и конкурсную композицию «Коли здається» написала специально для конкурса. Победительница нацотбора училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева. В 2019 году София Иванько участвовала в вокальном талант-шоу «Голос. Дети» на телеканале «1+1», где попала в команду Джамалы

К слову, в национальном отборе на детское Евровидение-2019 София обошла Варвару Кошевую и Александра Зазарашвили, которые также участвовали в шоу «Голос. Дети» (Александр одержал в нем победу).

Финал детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в Гливице (Польша), в нем примут участие 19 стран. Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса.

Фото: скриншот 1+1 video

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