⚖ На BIHUS.info подадут в суд из-за материала о коррупции в оборонпроме

Игорь Гладковский подаст в суд на авторов программы «Наші гроші», которые обвиняют его в причастности к коррупции.

«Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" – фейковая», – заявил он в ответ на письменный запрос агентства «Интерфакс-Украина».

По словам Игоря Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

К иску против журналистов BIHUS.info готовится также государственный концерн «Укроборонпром» и Олег Гладковский. Об этом в парламенте заявила представительница президента в Верховной раде, нардеп БПП Ирина Луценко.

«Насколько мне известно, «Укроборонпром» и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства. А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами», – сказала Ирина Луценко.

По ее словам, факты по расследованию «Наших грошей» были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году. «Но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было», – заявила Луценко.

По информации журналистов BIHUS.info, сын Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Новый сюжет на эту тему вышел в понедельник, 25 февраля. Автор материала – Леся Иванова.

Основатель BIHUS.info Денис Бигус обещает прокомментировать ситуацию вокруг исков в суд публикацией расширенного материала на сайте издания.

Напомним, ранее программа «Схемы» опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы. В охранной фирме Ахметова отрицают обвинения в слежке за съемочной группой и, в то же время, усматривают в действиях журналистов вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом.

Программы «Схемы» и «Наші гроші» выходят в эфире канала «UA:Перший». В декабре отдельные члены наблюдательного совета общественного вещателя требовали от руководства компании производить программы журналистских расследований собственными силами.

Фото: НОТУ