На «1+1» состоится премьера медицинской драмы «Доктор Вера»

16 марта в 20:45 на телеканале «1+1» состоится премьера новой медицинской драмы «Доктор Вера», сообщает пресс-служба «1+1» .

Новый сериал о жизни врачей будет выходить на экраны по будням. Специально для съемок сериала в одном из киевских павильонов построили целую больницу, в которой и будут разворачиваться основные события. Режиссером выступил Тарас Ткаченко, который снимал полнометражный исторический фильм по мотивам одноименного романа Василия Шкляра — «Черный ворон».

По сюжету сериала, Андрей (Даниэль Салем) неожиданно исчезает, оставляя свою жену Веру и маленькую дочь без денег. Главная героиня Вера — (Зоряна Марченко) известный кардиохирург, которая последние годы отошла от практики и посвятила себя написанию диссертации. Теперь женщина вынуждена вернуться в больницу, в которой за это время произошли значительные изменения.

Работа над сценарием шла в течение двух лет, команда собирала реальные истории болезней, при подготовке проводились консультации с UNICEF и МОЗ, а на съемочной площадке постоянно дежурил врач-консультант, который следил за тем, чтобы все действия хирургов соответствовали реальности.

Напомним, ранее стало известно, что «1+1» запустил в производство новый сериал «Доктор Вера».

Фото: пресс-служба «1+1»

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