Мураев полгода не доплачивал предыдущему собственнику за покупку канала «Макси ТВ»

Предыдущий собственник 75% телеканала «Наш. Макси ТВ» Александр Чернецкий весной 2019-го пытался через суд отменить сделку по продаже вещателя, проведенную в ноябре 2018-го, Владимиру Мураву – отцу экс-нардепа Евгения Мураева. Соответствующее обращение было зарегистрировано 16 апреля Хозяйственным судом Киева. 17 июля суд принял отказ Александра Чернецкого от иска. По информации «Телекритики» стороны подписали мировое соглашение.

Предыдущий собственник пытался расторгнуть договор купли-продажи своей доли в уставном капитале юридического лица телеканала — компании «Наша Прага» от 6 ноября 2018-го; отменить регистрацию нового владельца в госреестре предприятий и вернуть себе корпоративные права на 75% доли в компании путем обновления записи в реестре. «Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, в нарушение условий договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Наша Прага» от 2 ноября 2018-го, не уплатил истцу денежные средства за переданную в собственность долю в уставном капитале общества, а, следовательно, истец лишен того, на что он рассчитывал при заключении договора», — говорится в судебном решении. Сумма сделки при этом не указана, фигурирует только номинальная стоимость доли Чернецкого — 3,75 млн гривен.

16 апреля решением суда было зарегистрировано заявление и открыто производство по этому делу. Подготовительное заседание по этому делу прошло 16 мая, к нему привлекли еще два человека в качестве третьей стороны (кого именно — не указано). Однако 30 мая от ответчика поступил отзыв на исковое заявление. 17 июля суд закрыл производство по данному делу в связи с отказом истца от иска. Решение вступило в силу после публикации – 23 июля.

О том, что Мураев после продажи телеканала NewsOne Тарасу Козаку искал на рынке телеканалы со спутниковой лицензией для запуска нового вещателя, «Телекритика» сообщала в октябре 2018-го. После старта вещания нового канала на частотах «Макси ТВ» в кулуарах обсуждалась высокая сумма сделки – канал был продан за якобы $500 тысяч. Хотя рыночная стоимость развлекательных телеканалов со спутниковой лицензией колеблется в приделах $150 тысяч. Тогда же сообщалось, что была выплачена только часть суммы. Остальная часть суммы должна была выплатиться якобы после переоформления программной концепции в Нацсовете, чего так и не произошло – регулятор отказал в этом телеканалу. У «Макси ТВ» были долги за ретрансляцию на спутнике перед спутниковым оператором – компанией SES ASTRA. Сумма задолженности на момент сделки с Мураевым якобы составляла свыше $100 тысяч.

Информационный телеканал «Наш» начал самовольное вещание 7 ноября в 6 утра в эфире развлекательного телеканала «Maкси ТВ». Логотип вещателя был видоизменен на «Макси ТВ незабаром НАШ», позже вещатель «трансформировал» свое название в «Наш. Макси ТВ». За самовольный запуск канал получил в декабре 2018-го предупреждение от регулятора рынка – Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии до вступления в законную силу судебного решения по делу относительно обжалования предупреждения за самовольный запуск.

Спутниковая лицензия вещателя записана на компанию «Наша Прага». Согласно данным госреестра, 6 ноябре 2018-го «Нашей Прагой» завладела кипрская компания «Демосена Инвестментс», собственник которой – отец Евгения Мураева Владимир. Последний с мая по октябрь 2018-го фигурировал как бенефициар канала NewsOne. В запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники» Владимир Мураев (проживающий в Харькове) не скрывал своих антиукраинских взглядов.

Предыдущими собственниками компании «Наша Прага» были Виктория Семененко (25%) и Александр Чернецкий (75%). Компания основана в 2005-м, канал в эфире с 2007 года транслировал женские развлекательные программы и телемагазины. В частных разговорах Виктория Семененко называла канал своим семейным бизнесом. Новый владелец по сути покупал только вещательную лицензию. Как писала тогда «Телекритика», коллективу телеканала «Макси ТВ» объявили о смене собственности на собрании вечером 6 ноября 2018-го – за день до выхода нового канала в эфир.

«Телекритика» обратилась с просьбой к Виктории Семененко предоставить свой взгляд на события, но она отказала в комментарии, уточнив, что сделка была закрыта этим летом. PR-директор канала Евгения Баранская на момент публикации не предоставила комментарий.

Напомним, 30 октября Нацсовет принял решение выдать спутниковую лицензию информационному телеканалу «Наш». Лицензия оформлена на ООО «Наш 365», владельцами которого является менеджмент канала «Наш. Макси ТВ». Директор последнего Тигран Мартиросян обещал, что «Наш. Макси ТВ» вернется к своей концепции развлекательного телеканала.

Фото: «Наш»

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