МОЗ получило грант от Google в размере $500 тыс.

Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавируса в Украине. Об этом Минздрав сообщило в Facebook.

Ведомство получило грант в эквиваленте $550 тыс. на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации.

«Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников», — пишет министерство.

Фото: pixabay

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