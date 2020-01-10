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Мошенники незаконно используют бренд «1+1» и имя Григория Чапкиса

от Telekritika
От Telekritika 605
Главная Новости Мошенники незаконно используют бренд «1+1» и имя Григория Чапкиса

Речь идет о рекламе медицинских препаратов.

Мошенники снова пытаются использовать бренд «1+1», проект «ЖВЛ» и лица канала «1+1» для рекламы сомнительных товаров и услуг в Украине. Об этом сообщает 1+1 media.

В частности, речь идет о медицинских препаратах, которые якобы гарантируют продление молодости. Злоумышленники используют фрагменты изображений, которые принадлежат телеканалу «1+1», и распространяют псевдоинтервью судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса для телепрограммы «ЖВЛ», в котором якобы рассказывается о преимуществах препарата. Холдинг пишет, что интервью не соответствует действительности и с данным содержанием никогда не выходило на телеканале, а Григорий Чапкис не рекламирует ни один медицинский препарат.

1+1 media призвал зрителей быть бдительными и не покупать медицинские препараты без консультации с врачом. 

Телеканал «1+1» будет защищать свои интересы в правовом поле.

Напомним, ранее стало известно, что Григорий Чапкис станет постоянным судьей проекта «Танці з зірками».

Фото: пресс-служба «1+1»

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