Григорий Чапкис станет постоянным судьей «Танців з зірками»

20 октября на телеканале «1+1» состоится девятый прямой эфир «Танців з зірками», с которого в проекте появится четвертый постоянный судья – Народный артист Украины Григорий Чапкис. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «1+1».

Руководитель жанрового направления «Большие развлекательные шоу» «1+1» Продакшн» Владимир Завадюк так комментирует возвращение Григория Чапкиса в проект: «Он два сезона следил за нашим шоу, и для него было большой неожиданностью, когда в прошлое воскресенье мы позвонили и предложили занять место судьи. Для него танцы — это жизнь, и он настоящая квинтэссенция нашего шоу. Также возвращение балетмейстера в проект сильно отразится на наших участниках. Они начнут готовить танец еще тщательнее, ведь знают, что Чапкис не допустит никаких ошибок в классической бальной хореографии».

Григорий Чапкис, который в прошлое воскресенье был приглашенным судьей, очень проникся атмосферой шоу: «Я счастлив, что буду и дальше помогать участникам совершенствовать хореографию, и сделаю все, чтобы оценки были справедливыми, а проект оставил глубокий след в сердцах зрителей. Для меня «Танці з зірками» — лучшее шоу, которое популяризирует хореографию и культуру исполнения танцев».

Фото: пресс-служба «1+1»

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