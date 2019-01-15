«Мне было интересно поговорить с Кононенко». Голованов оправдался за PR-фильм о замглавы БПП

В субботу, 12 января, на телеканале «Прямой», вышел часовой фильм-интервью «Пять дней с Кононенко» при участии Игоря Кононенко — заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко», бизнес-партнера и однокурсника президента. Премьера фильма состоялась в начале января на «5 канале». Сейчас фильм доступен на YouTube-канале «Прямого». Автором картины и интервьюером Кононенко выступает генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.

Фильм-интервью носит довольно комплиментарный характер. В первый день Кононенко рассказывает, как спорт помог, когда его отравили ртутью в январе 2017-го. Второй день – Кононенко в Раде говорит о политике и БПП. Третий день – Кононенко в кругу семьи в загородном доме с супругой. Четвертый день – съемки на теннисной площадке, которую построил Кононенко. На пятый день съемки проходили в Васильковском военно-техническом училище, где Кононенко проходил армейскую службу.

По словам Василия Голованова, он не контролировал финальный монтаж, а сам фильм назвал «сладким рекламным творением». Хотя некое участие в монтаже ведущий все же принимал – в фильме звучит его закадровый голос. Голованов также решил не касаться финансового вопроса своего участия в картине, объяснив свою мотивацию тем, что ему «было интересно поговорить с Кононенко как с ньюсмейкером».

Меня заверили, что это проект для YouTube и региональных каналов. Мне было интересно поговорить с Кононенко, который является очень важным ньюсмейкером в нашей стране.

«Когда мне поступило предложение принять участие в этом проекте – еще не было голосования за закрытие канала, не было еще петиции и т. д. Если бы предложили сегодня – я бы отказался. Почему я участвовал в проекте «Прямого»? А это не проект «Прямого». Этот фильм снимал сторонний продакшн. Меня заверили, что это проект для YouTube и региональных каналов. Мне было интересно поговорить с Кононенко, который является очень важным ньюсмейкером в нашей стране. Трансляция на канале-конкуренте стала для меня неприятной неожиданностью. Еще большей неожиданностью стало то, что после итогового монтажа из фильма вышло сладкое рекламное творение. Для себя делаю выводы – финальный монтаж должен быть под контролем. Эфирной версии перед выходом не видел. На ошибках учатся. Получил урок», – сообщил Василий Голованов на своейFacebook-странице.

У фильма нет титров, в кадре видно операторов в футболках компании Good Мedia Production, которая в прошлые годы создала не один социальный ролик о событиях на Донбассе.

Напомним, Василий Голованов является генпродюсером телеканала близкого соратника Виктора Медведчука – народного депутата от «Оппоблока» Тараса Козака. До этого телеканал принадлежал отцу внефракционного нардепа Евгения Мураева Владимиру.

Также напомним, «5 канал» официально принадлежит президенту Петру Порошенко. Телеканал «Прямой» называет своим владельцем экс-регионала, члена политсовета и руководителя киевской ячейки партии «Наш край» Владимира Макеенко, но его реальным владельцем «Украинская правда» называет Игоря Кононенко. Осенью 2017 года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский оффшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», тесно связан с «Украинской национальной лотереей», которая находится в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Фото: скриншот YouTube-канала «Прямой»