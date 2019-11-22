Мировой рынок теряет на фейках $79 млрд каждый год — отчет

Компания CHEQ и Балтиморский университет опубликовали отчет, в котором проанализировали экономический ущерб от фейковых новостей во всем мире. Об этом сообщил MediaPost.

Согласно отчету, значительнее всего фейки влияют на рынок ценных бумаг. Йельская школа управления обнаружила, что вводящие в заблуждение статьи на инвестиционных сайтах, временно повышают цены на акции. Потенциальная потеря из-за такой дезинформации составляет до 0,05% стоимости акций, что составляет около $39 млрд ежегодных убытков.

За акциями следуют финансовые фейки. Forbes и Economic Policy Institute провели исследование и узнали, что фейки финансовых консультантов в США обходятся в $17 миллиардов.

Политические фейки обходятся бизнесу относительно дешево — $400 млн в год. В ходе выборов были выявлены значительные расходы на устранение дезинформации как минимум в 18 странах. Так, во время президентских выборов в 2016 году в США Агентство интернет-исследований (IRA), в попытке «спровоцировать и усилить политическую и социальную рознь в Соединенных Штатах», приобрело более 3500 рекламных объявлений, которые были «ложно объявлены контролируемыми активистами США», на общую сумму $100 000 США.

Аналогичным образом, в ходе обсуждения фейковых новостей парламент Великобритании узнал, что веб-сайт proBrexit Mainstream Network, названный «крайне вводящим в заблуждение», потратил 257 000 фунтов стерлингов ($336 000 США) всего за 10 месяцев в течение 2018 года, получив 10,9 млн пользователей.

Также, в своем отчете Trend Micro сообщил, что за $2600 можно купить аккаунт в соцсети с более чем 300 000 подписчиков; а $55 000 будет достаточно для финансирования атаки в Twitter, которая успешно дискредитирует журналиста; $400 000 необходимо, чтобы повлиять на изменения политики в торговых соглашениях, повлиять на выборы или изменить ход референдума.

Кроме того, бренды тратят порядка $235 млн в год на то, чтобы их реклама размещается рядом с фейковыми новостями и пропагандой.

Напомним, недавно стало известно, что кампании по дезинформации и подавлению инакомыслия в социальных сетях проводились в 70 странах.

Фото: Unsplash

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