70 стран публиковали фейки в соцсетях – Оксфордский интернет-институт

Кампании по дезинформации и подавлению инакомыслия в социальных сетях проводились в 70 странах. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на доклад Оксфордского интернет-института.

В докладе сказано, что в каждой из 70 стран есть как минимум одна политическая партия или государственное учреждение, использующее социальные сети для формирования общественного мнения внутри страны.

В число стран-дезинформаторов вошла и Украина. Тем не менее, кампании в нашей стране имеют «средний потенциал» и задействуют в этом 20 тысяч человек, говорится в докладе.

Странами с «высоким потенциалом» стали США, Россия, Китай, Египет, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Сирия. Из этого следует, что данные страны тратят на манипуляции в сети «значительные средства» и проводят «научные исследования и разработки» для распространения таких фейков.

Отмечается, что в 26 странах пропаганду используют для контроля информации, а именно – для подавления основных прав человека, дискредитации политических противников и приглушения противоречивых мнений. Среди таких стран Азербайджан, Китай, Куба, Египет, Иран, Казахстан, КНДР, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, ОАЭ и другие.

В докладе есть и список стран, которые пытались посредством Facebook и Twitter влиять на общественное мнение за границей своих государств, в него вошли: Китай, Индия, Иран, Пакистан, РФ, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Среди лидеров на рынке дезинформации в мире – Китай. Обычно китайская правительственная пропаганда распространялась на отечественных площадках, таких как Weibo, WeChat и QQ. Это изменилось после протестов в Гонконге. Теперь страна в своих кампаниях начала массово использовать Facebook, Twitter и YouTube, сообщается в докладе.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!